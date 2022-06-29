Битва пирожных: известная сеть кондитерских терпит убытки — как ее потеснили конкуренты

Источники НГС уверяют, что владельцы сети кондитерских «Куликовский» в Новосибирске хотят ее продать. Компания из Киргизии пришла на рынок два с половиной года назад, успела открыть 20 заведений, но так и не смогла стать прибыльной — прошлый год она закончила с серьезными убытками. При этом для бизнеса ищут новый формат, добавляя к десертам обеды. Как «Куликовский» пришел в Новосибирск, чего смог добиться и как его владельцы комментируют слухи — в материале обозревателя НГС.
Сеть «Куликовский» в Новосибирске выставлена на продажу — информацию об этом НГС подтвердили сразу несколько не связанных друг с другом источников. По словам одного из них, владельцы сети хотят выручить за нее 150 миллионов рублей, хотя эта сумма в нынешней ситуации кажется ему «явно завышенной».
«Куликовский» пришел на рынок Новосибирска в конце 2019 года. Компания была основана в Бишкеке, там же расположена ее основная производственная база — фабрика по производству тортов и десертов. Идея, по всей видимости, заключалась в том, чтобы воспользоваться более низкой стоимостью сырья и рабочей силы в Киргизии и предложить сибирякам продукт достаточно высокого качества, но по более привлекательной цене, обеспечить которую местным конкурентам будет сложно.
По данным «Контур.Фокус», 95% в ООО «Куликовский Новосибирск» принадлежит ООО «Кондитерский дом Куликовский» из Бишкека. Местным партнером киргизской компании и ее руководителем в Новосибирске выступил предприниматель Кирилл Егоров. Он также владеет бизнесом, связанным с обжаркой кофе.
«Куликовскому» в Новосибирске удалось открыть 20 точек, которые работают в формате кафе-магазин. В большинстве из них упор сделан на продажу тортов, но в части заведений есть посадочные места и возможность выпить кофе с десертами и закусками, которые для сети делает местный подрядчик.
Тем не менее в прошлом году (по данным того же «Контур.Фокуса») ООО «Куликовский Новосибирск» показало чистый убыток в размере 147 миллионов рублей при общей выручке в 462 миллиона рублей — то есть потери составили 32% от оборота.
Для сравнения, основной конкурент «Куликовского» — сеть Kuzina (ООО «Кузина»), смогла показать пусть и небольшую (на уровне 4,3% от оборота), но прибыль. Рентабельна и другая новосибирская сеть кондитерских — Dudnik.
В этом году компания провела рестайлинг, сделав свой логотип более современным. Кроме того, на улице Кирова заработало заведение обновленной концепции под названием Kulikov, где кроме кофе и десертов предлагали и основные блюда.
В центральном офисе компании в Бишкеке на запрос НГС не ответили. В компании «Куликовский Новосибирск» на вопрос о возможной продаже бизнеса заявили буквально следующее:
— На сегодняшний день бренд «Куликов» достаточно крепкий и узнаваемый в Новосибирске, это подтверждают последние исследования и динамика продаж фирменной сети. По качеству сырья и продукции с нами сложно конкурировать в данном ценовом сегменте, поэтому в планах компании развивать сеть и увеличивать присутствие не только в Новосибирске, но и в других городах России.
Для реализации планов могут быть приняты любые оптимальные бизнес-решения: изменение формата, пересмотр ассортиментной и ценовой политики, привлечение инвесторов. Успешный тому пример — открытие кофейни «Куликов» с собственной кухней, которая вышла за рамки кондитерского магазина и сейчас является одной из самых прибыльных точек сети. В текущей экономико-политической ситуации бизнесу необходимо адаптироваться под быстро меняющиеся условия. Тем более бизнесу, ведущему внешнеэкономическую деятельность.
Новосибирск — не первый российский город, в котором киргизская компания пыталась наладить бизнес. В 2015 году «Куликовский» открывал подразделение в Москве, но этот проект свернули.
Наличие убытков у растущего розничного бизнеса само по себе не является доказательством его неуспешности в принципе. Бывший франчайзи сети «Макдоналдс» в «Сибири» ООО «ГиД» в прошлом году получило чистый убыток в размере 12,4 миллиона рублей (данные «Контур.Фокус»). Но это не помешало его владельцу — Александру Говору, стать обладателем всего бизнеса американской сети в России. Сам Говор в интервью российскому изданию журнала Forbes объяснял операционную убыточность большими расходами на развитие сети.
Ранее НГС рассказывал, как и почему новосибирская сеть «Вестфалика» потеряла половину магазинов.