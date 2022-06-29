Битва пирожных: известная сеть кондитерских терпит убытки — как ее потеснили конкуренты

Источники НГС уверяют, что владельцы сети кондитерских «Куликовский» в Новосибирске хотят ее продать. Компания из Киргизии пришла на рынок два с половиной года назад, успела открыть 20 заведений, но так и не смогла стать прибыльной — прошлый год она закончила с серьезными убытками. При этом для бизнеса ищут новый формат, добавляя к десертам обеды. Как «Куликовский» пришел в Новосибирск, чего смог добиться и как его владельцы комментируют слухи — в материале обозревателя НГС.

