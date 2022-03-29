Старые клиенты и сарафанное радио. Как предприниматели выкручиваются без иностранных соцсетей

Конечно, есть заказы и через другие сети, но это неудобно. Ни для меня, ни для подписчиков. Как буду работать? Хороший вопрос, пока не думала. Наверное, какие-то фишки или рекламу будет предлагать «ВКонтакте». Telegram — вряд ли: он совершенно неудобен для вещей, которые я продаю. Не исключаю, что надо будет задействовать другие ресурсы: «Яндекс.Дзен», «Авито», «Профи.ру». Ну и сарафанное радио — его никто не отменял.





Леонид Евдокимов, ножедел:

Понимания сейчас [что делать] нет, потому что больше половины заказов я отправлял за границу. В Европу, Штаты, по всему миру. Сейчас непонятно, как оплату можно получить из-за границы, с отправкой тоже сложности. Второй момент: допустим, что я просто буду перестраиваться на российский рынок, но все качественные расходные материалы — древесина, кожа, абразив — не производятся в России. В том числе и сталь для клинков — она вся заграничная. А русский потребитель всегда был в этом плане самый привередливый.





Когда я начинал — почти 7 лет назад, — я пробовал «ВКонтакте», другие платформы. Везде были проблемы: они не созданы для того, чтобы люди смотрели именно фотографии. А я продаю изначально именно образ. Когда я зашел в Instagram*, начали активно приходить клиенты, начался бизнес, и он стал развиваться. Теперь возвращаться во «ВКонтакте»... где и просмотров в сотни раз меньше. Неизвестно и какая платежеспособность будет у российских клиентов, учитывая финансовый кризис. Я доделываю пару заказов в России и Казахстане, где тоже сложности с отправкой, и дальше буду просто наблюдать.