1 марта вторник
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 0/10
usd 93.56
eur 104.48
Тема дняЧем грозит повышение ключевой ставки до 20%
Все новости
Все новости

Минцифры готовит меры поддержи IT-компаний

Среди предложений — налоговые льготы для фирм и отсрочка от армии для сотрудников

93
Обсудить

Поделиться

В министерстве заявляют, что меры поддержки разрабатывались с учетом мнения IT-сообщества

В министерстве заявляют, что меры поддержки разрабатывались с учетом мнения IT-сообщества

Поделиться

В Минцифры огласили примерный перечень мер поддержки отечественной IT-отрасли на фоне международной обстановки. В частности, предлагается распространить действующие налоговые льготы на IT-компании, получающие доходы от размещения рекламы или оказания дополнительных услуг в своих приложениях и онлайн-сервисах, а также от реализации, установки, тестирования и сопровождения партнерских отечественных IT-продуктов, передает «Интерфакс».

Предлагается освободить сотрудников от уплаты НДФЛ на три года, а сами компании — от уплаты налога на прибыль и проверок. Работники также могут претендовать на льготную ипотеку и отсрочку от армии. Иностранцам предлагается давать упрощенный вид на жительство.

Компании смогут получить гранты на разработку и развитие своих продуктов.

Поручение подготовить меры поддержки Минцифры дал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. По его словам, пакет может распространяться как на отечественные компании, так и на специалистов, работающих за рубежом, но планирующихся вернуться на родину.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

IT-индустриямеры поддержки бизнесасанкцииМинцифры
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter