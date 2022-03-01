Минцифры готовит меры поддержи IT-компаний

В Минцифры огласили примерный перечень мер поддержки отечественной IT-отрасли на фоне международной обстановки. В частности, предлагается распространить действующие налоговые льготы на IT-компании, получающие доходы от размещения рекламы или оказания дополнительных услуг в своих приложениях и онлайн-сервисах, а также от реализации, установки, тестирования и сопровождения партнерских отечественных IT-продуктов, передает «Интерфакс».



Предлагается освободить сотрудников от уплаты НДФЛ на три года, а сами компании — от уплаты налога на прибыль и проверок. Работники также могут претендовать на льготную ипотеку и отсрочку от армии. Иностранцам предлагается давать упрощенный вид на жительство.