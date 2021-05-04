Крутая сотня: в Новосибирске выбрали 101 лучшую компанию — выбирайте, кто станет победителем

Новосибирцы выбрали 101 лучшую компанию города на «Народной премии НГС»
Пока вы отдыхали в первые дни мая (а кто-то последовал завету президента и ушел на полноценные майские каникулы), мы изучили, какие компании жители Новосибирска считают лучшими, и отобрали сотню лауреатов «Народной премии НГС». Именно они будут бороться за победу и право получить статуэтку на сцене Оперного театра.
Новосибирцы выдвинули около трех тысяч компаний на звание лучшего бизнеса города — всего поступило почти
Голосование продлится до
А пока знакомьтесь с сотней лучших компаний Новосибирска по версии горожан (приводим их в случайном порядке).
«Бар года». Бельгийский бар Kwak, ирландский паб Harat's Pub, барное пространство Bla Bla Bar Novosibirsk, Memories. Pizza&bar, крафтовый арт-комплекс The Rooks, Pub 501, бар No spicy please, бар-ресторан Doski, бар «113», коктейль-бар Friends. Голосуйте.
«Банный комплекс и SPA-центр года». Банно-оздоровительный комплекс «Сандуны Сибирь», термальные комплексы «Мира Термы», санаторий Parus medical resort&spa, спа-центр «Лотос SPA», таежный SPA «Алтайская здравница», сеть салонов тайского массажа «Оазис-спа», дом банного отдыха «Сибирский характер», спа-комплекс Green Wood Hotel&SPA, общественные бани высшего разряда «Паровозовъ», банные усадьбы «Емеля». Голосуйте.
«Банк года». Банк «Левобережный», Тинькофф Банк, Альфа-Банк, Росбанк, Сбербанк, банк ВТБ, банк «Акцепт», Райффайзенбанк, Абсолют Банк, банк «Открытие». Голосуйте.
«Жилой комплекс года». Микрорайон «Фламинго», эко-квартал Flora&Fauna, город-парк «Ясный берег», жилой микрорайон «Чистая Слобода», жилой комплекс «Матрёшкин двор», микрорайон «Европейский берег», жилой комплекс Prime House, жилой квартал «Переулок Бульварный», микрорайон «Стрижи», жилой квартал «КрымSKY». Голосуйте.
«Кофейня и кондитерская года». Тут 11 номинантов, так как два участника собрали одинаковое количество голосов. Сеть кофеен «Академия кофе», кондитерский дом «Куликовский», кондитерская Mr.Konfetkin, кондитерская Kuzina, кофейня Blackwood Coffee Roastery, семейная кондитерская Biscuit house, кафе-кондитерская Kook, кофейня-кондитерская Dudnik, Skuratov Сoffee, сеть кофеен Brewsell, кофейня Organic Coffee. Голосуйте.
«Стоматологический центр года». Клиника White Dental Clinic, стоматологическая клиника «СтильДент», стоматологическая клиника «Эксперт», сеть стоматологических клиник «Пломба», стоматологическая клиника RecomenDent, сеть клиник «Дентал-Сервис», сеть клиник «Блеск», клиника «Стоматика», клиника стоматологии Skydent, международный центр имплантологии iDent. Голосуйте.
«Супермаркет года». Сеть гипермаркетов и супермаркетов «Лента», сеть супермаркетов «Ярче!», супермаркет домашней еды «Бахетле», супермаркет «Добрянка», сеть супермаркетов «Быстроном», группа компаний «О’Кей», розничная сеть «Магнит», торговая сеть «Пятёрочка», гипермаркет «Ашан», сеть оптовых центров Metro Cash&Carry. Голосуйте.
«Салон красоты и барбершоп года». Салон красоты «Марлен», центр подологической практики Podolog.Nsk, сеть мужских парикмахерских «Папа дома», салон красоты Натальи Шик Shik, студия красоты «Марципан», студия маникюра и красоты Nail Max, ногтевая студия Alinail studio, сеть салонов красоты Jam, салон красоты Famous. Голосуйте.
«Фитнес-клуб года». Фитнес-клуб Crossbox Kontora, фитнес-клуб Metrofitness, фитнес-клуб «Европа», фитнес-клуб Made in Gym, фитнес-клуб Hammer fi, фитнес-центр Panatta Sport, фитнес-клуб World Class, фитнес-клуб X-Fit Новосибирск Premium, фитнес-клуб Alex Fitness, фитнес-клуб Arena Fitness Heroes. Голосуйте.
«Открытие года». Барное пространство Bla Bla Bar Novosibirsk, сервис доставки «Самокат», глазная клиника «Эксперт зрения», региональный центр волейбола «Локомотив-Арена», логистический почтовый центр (ЛПЦ) в Толмачёво, ресторан «Горячий цех», Федоровские бани, школа «Рост», магазин «Цветочный», группа компаний «Горкунов». Голосуйте.
Одиннадцатую статуэтку мы вручим победителю в номинации «Бизнес года». Это единственная категория, победителя в которой выбирает исключительно редакция НГС.
СЮЖЕТ
В ближайшее время все участники шорт-листа получат оригинальные дипломы о том, что они попали в десятку лучших в своей категории. Также мы сделали специальную страничку с плакатами для агитации, чтобы вы могли повысить свои шансы на победу.
О том, как сложилась судьба героев «Народной премии НГС — 2019», мы рассказывали здесь.