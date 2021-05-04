Крутая сотня: в Новосибирске выбрали 101 лучшую компанию — выбирайте, кто станет победителем

Пока вы отдыхали в первые дни мая (а кто-то последовал завету президента и ушел на полноценные майские каникулы), мы изучили, какие компании жители Новосибирска считают лучшими, и отобрали сотню лауреатов «Народной премии НГС». Именно они будут бороться за победу и право получить статуэтку на сцене Оперного театра.



Новосибирцы выдвинули около трех тысяч компаний на звание лучшего бизнеса города — всего поступило почти 12 503 голоса (и это больше, чем на предыдущей премии!). И в этот вторник, 4 мая , стартует самый интересный и ответственный этап — голосование за победителей в каждой из 10 номинаций . Схема простая: надо авторизоваться при помощи одной из социальных сетей и выбрать своего фаворита в каждой категории.