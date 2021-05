Крутая сотня: в Новосибирске выбрали 101 лучшую компанию — выбирайте, кто станет победителем

Голосование продлится до 28 мая включительно, а уже 29 мая мы объявим победителей третьей «Народной премии НГС». Вести церемонию будут Иван Ургант и Екатерина Скулкина. Оказаться с ними на одной сцене — воспоминание на всю жизнь! На саму церемонию можно будет попасть по именным приглашениям — в первую очередь их получат представители компаний-номинантов, но на сайте НГС в этот день будет идти онлайн-трансляция мероприятия — так что вы ее точно не пропустите.



А пока знакомьтесь с сотней лучших компаний Новосибирска по версии горожан (приводим их в случайном порядке).



«Бар года». Бельгийский бар Kwak, ирландский паб Harat's Pub, барное пространство Bla Bla Bar Novosibirsk, Memories. Pizza&bar, крафтовый арт-комплекс The Rooks, Pub 501, бар No spicy please, бар-ресторан Doski, бар «113», коктейль-бар Friends. Голосуйте.

«Банный комплекс и SPA-центр года». Банно-оздоровительный комплекс «Сандуны Сибирь», термальные комплексы «Мира Термы», санаторий Parus medical resort&spa, спа-центр «Лотос SPA», таежный SPA «Алтайская здравница», сеть салонов тайского массажа «Оазис-спа», дом банного отдыха «Сибирский характер», спа-комплекс Green Wood Hotel&SPA, общественные бани высшего разряда «Паровозовъ», банные усадьбы «Емеля». Голосуйте.