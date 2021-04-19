19 апреля понедельник
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 5/10
usd 75.55
eur 90.46
Тема дняКак работают в ИКЕА? Условия, зарплаты, бонусы

Все новости

Все новости

Как сложилась судьба героев «Народной премии НГС — 2019»

Баба Зоя вновь обратилась к губернатору, а художница Анастасия Отришко изменила жизнь и стиль работы

2 582
12Обсудить

Поделиться

Баба Зоя и сейчас радует жителей Академгородка своими песнями, а вот художница Анастасия Отришко вместо картин в стиле ню решила рисовать пейзажи (и у нее круто получается!)

Баба Зоя и сейчас радует жителей Академгородка своими песнями, а вот художница Анастасия Отришко вместо картин в стиле ню решила рисовать пейзажи (и у нее круто получается!)

Поделиться

Семь тысяч новосибирцев проголосовали в «Народной премии НГС»

Жители Новосибирска вовсю номинируют свои любимые компании на третью «Народную премию НГС», которая стартовала 5 апреля. Поучаствовать можно до 30 апреля, после чего мы сформируем шорт-лист лучших бизнесов в 10 номинациях. Сейчас поступило уже больше семи тысяч голосов, но и это еще не предел — чем больше ваших голосов, тем объективнее будет народный рейтинг лучших компаний Новосибирска.

Пока вы голосуете, мы узнали, как сложилась судьба героев предыдущей «Народной премии НГС». Кто такие герои и как их выбирают? Сейчас объясним.

На финальной церемонии, которая проходит в НОВАТе со звездными ведущими (в 2021 году это Иван Ургант и Екатерина Скулкина), на сцену поднимаются не только победители. Заветные статуэтки им вручают звездные новосибирцы и простые горожане, которые сделали что-то важное и интересное для города.

В 2019 году на сцену выходили десятки новосибирцев — баба Зоя, кузнец и владелец мастерской Bronze Berloga Денис Кузнецов, единственная девушка-авиамеханик за Уралом Татьяна Кожевина, звезда российского тверка Елена Яткина, лидер группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин, шоумен и актер знаменитой передачи «33 квадратных метра» Андрей Бочаров, боксер Михаил Алоян, звезда шоу «Танцы» на ТНТ Аннет Ивкина... Мы узнали, как поменялась жизнь некоторых из них.

Оказалось, что художница в стиле ню Анастасия Отришко сбежала из Новосибирска в глухую провинцию и кардинально изменила свою жизнь (теперь она вдохновляется болотами и рисует пейзажи). Вы только взгляните на ее картины.

СЮЖЕТ

Народная премия НГС

А легендарная баба Зоя, которую знает весь Академгородок, написала этой весной губернатору Травникову письмо — как-то со сцены «Народной премии НГС — 2019» она попросила его отремонтировать дорогу до ее дачи в Ключах. Губернатор слово сдержал. Только вот спустя пару лет дорога снова пришла в негодность. Баба Зоя вновь обратилась к властям. Почитайте, что они ей ответили.

В этом году на сцене «Народной премии НГС — 2021» будет тоже много всего интересного и удивительного! Но для начала вам нужно номинировать свою любимую компанию на нашу премию. Вот здесь.

В какой кофейне самый вкусный кофе? Где вы обычно покупаете продукты? А какой стоматологии доверяете лечить свои зубы? У нас 10 номинаций. Голосуйте сердцем!

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Народная премия НГСгерои
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (12)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...