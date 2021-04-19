Как сложилась судьба героев «Народной премии НГС — 2019»

Семь тысяч новосибирцев проголосовали в «Народной премии НГС»
Жители Новосибирска вовсю номинируют свои любимые компании на третью «Народную премию НГС», которая стартовала 5 апреля. Поучаствовать можно до 30 апреля, после чего мы сформируем шорт-лист лучших бизнесов в 10 номинациях. Сейчас поступило уже больше семи тысяч голосов, но и это еще не предел — чем больше ваших голосов, тем объективнее будет народный рейтинг лучших компаний Новосибирска.
Пока вы голосуете, мы узнали, как сложилась судьба героев предыдущей «Народной премии НГС». Кто такие герои и как их выбирают? Сейчас объясним.
На финальной церемонии, которая проходит в НОВАТе со звездными ведущими (в 2021 году это Иван Ургант и Екатерина Скулкина), на сцену поднимаются не только победители. Заветные статуэтки им вручают звездные новосибирцы и простые горожане, которые сделали что-то важное и интересное для города.
В 2019 году на сцену выходили десятки новосибирцев — баба Зоя, кузнец и владелец мастерской Bronze Berloga Денис Кузнецов, единственная девушка-авиамеханик за Уралом Татьяна Кожевина, звезда российского тверка Елена Яткина, лидер группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин, шоумен и актер знаменитой передачи «33 квадратных метра» Андрей Бочаров, боксер Михаил Алоян, звезда шоу «Танцы» на ТНТ Аннет Ивкина... Мы узнали, как поменялась жизнь некоторых из них.
Оказалось, что художница в стиле ню Анастасия Отришко сбежала из Новосибирска в глухую провинцию и кардинально изменила свою жизнь (теперь она вдохновляется болотами и рисует пейзажи). Вы только взгляните на ее картины.
СЮЖЕТ
А легендарная баба Зоя, которую знает весь Академгородок, написала этой весной губернатору Травникову письмо — как-то со сцены «Народной премии НГС — 2019» она попросила его отремонтировать дорогу до ее дачи в Ключах. Губернатор слово сдержал. Только вот спустя пару лет дорога снова пришла в негодность. Баба Зоя вновь обратилась к властям. Почитайте, что они ей ответили.
В этом году на сцене «Народной премии НГС — 2021» будет тоже много всего интересного и удивительного! Но для начала вам нужно номинировать свою любимую компанию на нашу премию. Вот здесь.
В какой кофейне самый вкусный кофе? Где вы обычно покупаете продукты? А какой стоматологии доверяете лечить свои зубы? У нас 10 номинаций. Голосуйте сердцем!