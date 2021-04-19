Как сложилась судьба героев «Народной премии НГС — 2019»

Жители Новосибирска вовсю номинируют свои любимые компании на третью «Народную премию НГС», которая стартовала 5 апреля. Поучаствовать можно до 30 апреля, после чего мы сформируем шорт-лист лучших бизнесов в 10 номинациях. Сейчас поступило уже больше семи тысяч голосов, но и это еще не предел — чем больше ваших голосов, тем объективнее будет народный рейтинг лучших компаний Новосибирска.

Пока вы голосуете, мы узнали, как сложилась судьба героев предыдущей «Народной премии НГС». Кто такие герои и как их выбирают? Сейчас объясним.