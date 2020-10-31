В Новосибирске закрылись все книжные магазины сети колбасного магната

В Новосибирске закрылись оба магазина московской сети книжных магазинов «Республика». Они продержались в городе меньше двух лет.



Сеть «Республика» создана 2006 году — это был новый проект Вадима Дымова, владельца марки колбасных изделий «Дымов». В Новосибирск она пришла сравнительно поздно — в ноябре 2018 года. Тогда руководство ТРЦ «Галерея Новосибирск» отказалось продлять договор с местным предпринимателем Михаилом Трифоновым у которого там был магазин его сети Book look. В то время Трифонов говорил, что его магазин был закрыт «по инициативе арендодателя, которого не устраивали продажи с квадратного метра».

