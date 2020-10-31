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В Новосибирске закрылись все книжные магазины сети колбасного магната

У «Республики» было две точки — в МЕГЕ и в «Галерее Новосибирск»

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«Республика» проработала в Новосибирске недолго

«Республика» проработала в Новосибирске недолго

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Сеть книжных магазинов «Республика» ушла из Сибири

В Новосибирске закрылись оба магазина московской сети книжных магазинов «Республика». Они продержались в городе меньше двух лет.

Сеть «Республика» создана 2006 году — это был новый проект Вадима Дымова, владельца марки колбасных изделий «Дымов». В Новосибирск она пришла сравнительно поздно — в ноябре 2018 года. Тогда руководство ТРЦ «Галерея Новосибирск» отказалось продлять договор с местным предпринимателем Михаилом Трифоновым у которого там был магазин его сети Book look. В то время Трифонов говорил, что его магазин был закрыт «по инициативе арендодателя, которого не устраивали продажи с квадратного метра».

Кроме «Галереи» сеть открыла точку еще в торговом центре МЕГА. Всего в прошлом году у компании было около 40 торговых точек (в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге).

Первые проблемы у «Республики» возникли еще до пандемии — в марте этого года газета «КоммерсантЪ» писала о том, что компания начала задерживать выплаты поставщикам и собирается закрывать нерентабельные торговые точки. 28 октября «Республика» опубликовала на портале «Федресурс» официальное сообщение о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве.

В качестве главной причины такого шага в компании назвали пандемию коронавируса и вызванное ей закрытие магазинов сети в течение нескольких месяцев. Причем снятие ограничений не решило проблему, как сказано в комментарии компании для агентства ТАСС, число посетителей магазинов сети после их открытия не превысило 60% от прошлогодних показателей. На письменный запрос НГС в компании не ответили.

Новосибирские торговые точки прекратили работу еще на прошлой неделе, сообщили в «Галерее» и «МЕГЕ».

В «Галерее» место, где была «Республика», закрыто

В «Галерее» место, где была «Республика», закрыто

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По данным 2ГИС, в Новосибирске сейчас работает больше 170 торговых точек, продающих книги. Единственным крупным сетевым игроком, впрочем, является «Читай город» (18 магазинов), которая усилила свои позиции после ухода с рынка местной компании «Аристотель».

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банкротствокнижные магазины
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