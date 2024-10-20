Недельные дожди и снег: какая погода ждет новосибирцев на следующей неделе — прогнозы сервисов

Не забывайте брать с собой зонтик, погода обещает быть дождливой Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Конец октября не порадует новосибирцев солнечной погодой, начиная с понедельника город накроют осадки, которые продлятся всю неделю. Несколько дней подряд и вовсе ожидается дождь со снегом. НГС изучил прогнозы на неделю трех сервисов, чтобы узнать, какая погода ждет горожан.

Сервис «Яндекс.Погода» составляет прогноз по статистике за последние 10 лет. Ожидается, что неделя в Новосибирске начнется с небольшого дождя, а уже во вторник и среду пойдет дождь со снегом. Осадки прогнозируют в течение всей недели. При этом температура будет держаться в пределах от +3 до +7 градусов днем, во вторник ожидается самая холодная ночь, температура опустится до +1 градуса.

Осадки будут всю неделю Источник: «Яндекс. Погода»











Gismeteo также сообщает о дождливой неделе, по данным сервиса, снег может пойти только во вторник. Температура при этом будет в пределах +4… +11 градусов, самую холодную ночь прогнозируют в среду, тогда температура опустится до 0 градусов, а самым теплым днем станет воскресенье.

Дождь, а порой снег, считают специалисты, будет всю неделю Источник: Gismeteo.ru











По прогнозу сайта World Weather, дождь ожидается только в конце недели со среды по воскресенье. В остальные дни прогнозируется облачность. Температура будет колебаться в пределах от +2 до +7 градусов, самая холодная ночь ожидается в среду, тогда температура опустится до -1 градуса, а самым теплым днем станет суббота, температура поднимется до +7 градусов.

Сервис прогнозирует осадки в течение четырех дней на следующей неделе Источник: World-weather.ru









