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Недельные дожди накроют Новосибирск — прогноз погоды

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Осень Недельные дожди и снег: какая погода ждет новосибирцев на следующей неделе — прогнозы сервисов

Недельные дожди и снег: какая погода ждет новосибирцев на следующей неделе — прогнозы сервисов

Новосибирск накроют осадки на следующей неделе

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2 комментария

Не забывайте брать с собой зонтик, погода обещает быть дождливой

Конец октября не порадует новосибирцев солнечной погодой, начиная с понедельника город накроют осадки, которые продлятся всю неделю. Несколько дней подряд и вовсе ожидается дождь со снегом. НГС изучил прогнозы на неделю трех сервисов, чтобы узнать, какая погода ждет горожан.

Сервис «Яндекс.Погода» составляет прогноз по статистике за последние 10 лет. Ожидается, что неделя в Новосибирске начнется с небольшого дождя, а уже во вторник и среду пойдет дождь со снегом. Осадки прогнозируют в течение всей недели. При этом температура будет держаться в пределах от +3 до +7 градусов днем, во вторник ожидается самая холодная ночь, температура опустится до +1 градуса.

Осадки будут всю неделю

Gismeteo также сообщает о дождливой неделе, по данным сервиса, снег может пойти только во вторник. Температура при этом будет в пределах +4… +11 градусов, самую холодную ночь прогнозируют в среду, тогда температура опустится до 0 градусов, а самым теплым днем станет воскресенье.

Дождь, а порой снег, считают специалисты, будет всю неделю

По прогнозу сайта World Weather, дождь ожидается только в конце недели со среды по воскресенье. В остальные дни прогнозируется облачность. Температура будет колебаться в пределах от +2 до +7 градусов, самая холодная ночь ожидается в среду, тогда температура опустится до -1 градуса, а самым теплым днем станет суббота, температура поднимется до +7 градусов.

Сервис прогнозирует осадки в течение четырех дней на следующей неделе

Ранее новосибирские синоптики рассказали, что прогнозируют снег в ночь на 23 октября. По данным специалистов, снег выпадет и быстро растает.

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Комментарии
2
Урлулуууу
10 минут
Атмсофера серой унылости-такое себе,так что пусть будет снег и температура чуть ниже нуля,а там и нг скоро,с наступающим аборигены!!!
Гость
1 час
На самом деле следующая неделя будет даже теплее нынешней. Дневные температуры будут примерно такие же, зато ночные гораздо выше, почти все время выше ноля. Но солнца да, будет немного. Собственно поэтому и ночи теплые, что небо будет тучами затянуто.
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