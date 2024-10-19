Выпадает, но не ляжет: синоптики назвали дату предстоящего снегопада в Новосибирске

В Новосибирске назвали дату предстоящего снегопада, который вскоре ждет город.
— Снег ожидаем на следующей неделе. Это будут отдельные небольшие осадки в ночь на 23 октября, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.
По словам Натальи Кичановой, мокрый снег выпадет, но очень быстро растает. Когда новосибирцам ожидать полноценного снежного покрова — пока неизвестно, так как погода в городе в ближайшее время будет достаточно тёплая.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске до конца октября ожидаются дожди и снегопады.