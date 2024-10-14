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Осень Ночью было -11,8 градуса — карта самых холодных районов Новосибирской области

Ночью было -11,8 градуса — карта самых холодных районов Новосибирской области

В Новосибирской области зафиксировали ночью -11,8 градуса

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2 комментария

Снег уже выпал в части районов

В Новосибирской области в ночь на 14 октября температура опустилась до -11,8 градуса. Синоптики предупреждали, что показатели могли быть еще ниже.

Так, в Каргате было -11,8 градуса, в Убинском — -11,6 градуса, в Усть-Тарке — -11,4 градуса. В Искитиме похолодало до -10 градусов. В районе прошел сильный снегопад — осадки выпали в Евсино и Линево. Местные жители заявили, что у них уже установился покров.

Холод пришел в область

Теплее всего было в районе Ордынки. Там температура достигла -4,6 градуса.

В Новосибирске потепление ожидается только в середине рабочей недели.

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Комментарии
3
Гость
29 минут
отнеситесь с пониманием
Гость
15 минут
Брунгильда, потепление до +17, как ранее писали?
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