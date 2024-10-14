Ночью было -11,8 градуса — карта самых холодных районов Новосибирской области

Снег уже выпал в части районов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области в ночь на 14 октября температура опустилась до -11,8 градуса. Синоптики предупреждали, что показатели могли быть еще ниже.

Так, в Каргате было -11,8 градуса, в Убинском — -11,6 градуса, в Усть-Тарке — -11,4 градуса. В Искитиме похолодало до -10 градусов. В районе прошел сильный снегопад — осадки выпали в Евсино и Линево. Местные жители заявили, что у них уже установился покров.

Холод пришел в область Источник: meteo-nso.ru











Теплее всего было в районе Ордынки. Там температура достигла -4,6 градуса.