Когда же будет тепло? Изучаем прогнозы погоды на рабочую неделю в Новосибирске

Ветер временно утихнет, но вернется к следующим выходным Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске потепление ожидается только в середине рабочей недели. Тогда днем можно ожидать до +7 градусов, на выходных до +8 градусов. При этом в городе стихнет ветер, который вернется только к следующим выходным. Снега не будет, но ночи ожидаются морозными. Изучаем прогнозы популярных погодных сервисов.

По данным Гидрометцетра, в Новосибирске станет чуть теплее к четвергу, 17 октября. Тогда днем ожидается до +7 градусов. В течение всей недели ночные температуры будут в пределах -2… -1 градуса. Самая холодная ночь ожидается на 14 октября. Температура опустится до -5 градусов.

Всю неделю будет облачно. Ожидается даже два ясных дня Источник: meteoinfo.ru











Сервис «Яндекс.Погода» обещает неделю без дождей и снега. При этом будет облачно. Температура в дневные часы будет плавно повышаться с 14 по 17 октября и достигнет +7 градусов. По ночам положительные температуры стоит ждать только 19 и 20 октября.

Самая теплая ночь ожидается 19 октября Источник: «Яндекс.Погода»











Gismeteo предупреждает о тумане, который ожидается в пятницу, 18 октября. Дождь с мокрым снегом пойдет в следующее воскресенье, 20 октября. В течение рабочей надели по ночам будет -2… -1 градус. Днем около +5… +7 градусов. Потепление придет ближе к следующим выходным.

Источник: Gismeteo











В Искитимском районе Новосибирска прошел сильный снегопад — осадки выпали в Евсино и Линево, которые находятся на расстоянии 70-80 километров от Новосибирска.