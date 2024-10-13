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Осень Когда же будет тепло? Изучаем прогнозы погоды на рабочую неделю в Новосибирске

Когда же будет тепло? Изучаем прогнозы погоды на рабочую неделю в Новосибирске

В Новосибирске ожидается потепление до +8 градусов

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11 комментариев

Ветер временно утихнет, но вернется к следующим выходным

В Новосибирске потепление ожидается только в середине рабочей недели. Тогда днем можно ожидать до +7 градусов, на выходных до +8 градусов. При этом в городе стихнет ветер, который вернется только к следующим выходным. Снега не будет, но ночи ожидаются морозными. Изучаем прогнозы популярных погодных сервисов.

По данным Гидрометцетра, в Новосибирске станет чуть теплее к четвергу, 17 октября. Тогда днем ожидается до +7 градусов. В течение всей недели ночные температуры будут в пределах -2… -1 градуса. Самая холодная ночь ожидается на 14 октября. Температура опустится до -5 градусов.

Всю неделю будет облачно. Ожидается даже два ясных дня

Сервис «Яндекс.Погода» обещает неделю без дождей и снега. При этом будет облачно. Температура в дневные часы будет плавно повышаться с 14 по 17 октября и достигнет +7 градусов. По ночам положительные температуры стоит ждать только 19 и 20 октября.

Самая теплая ночь ожидается 19 октября

Gismeteo предупреждает о тумане, который ожидается в пятницу, 18 октября. Дождь с мокрым снегом пойдет в следующее воскресенье, 20 октября. В течение рабочей надели по ночам будет -2… -1 градус. Днем около +5… +7 градусов. Потепление придет ближе к следующим выходным.

В Искитимском районе Новосибирска прошел сильный снегопад — осадки выпали в Евсино и Линево, которые находятся на расстоянии 70-80 километров от Новосибирска.

В это время в Новосибирске возникли проблемы с отоплением в домах — горожане жалуются на полное отсутствие тепла или на еле теплые батареи.

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Комментарии
11
Гость
2 часа
Когда же будет тепло? Через 6-7 месяцев!
Гость
2 часа
Это всё гадание на кофейной гуще,я вам точно могу сказать когда будет тепло....тепло будет в июне-августе,а всё,что раньше,так, оттепель.
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