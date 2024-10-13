«Всё, тут покров»: снег выпал в 70 километрах от города — синоптики ответили, ждать ли его в Новосибирске

В Искитимском районе Новосибирска прошел сильный снегопад — осадки выпали в Евсино и Линево, которые находятся на расстоянии 70-80 километров от Новосибирска.
Видео с заснеженными улицами опубликовали в телеграм-канале «АвтоБердск».
— Вот это вот так в Линево. Всё и, начиная от Евсино, короче, идет снег прям. Всё, тут покров, — отметил подписчик канала.
— В Новосибирске осадки не ожидаем. Будет ясная погода, так как пришел антициклон, — объяснила корреспонденту НГС синоптик «Западно-Сибирское УГМС».
Снег лег и в Сузуне в Новосибирской области и спровоцировал несколько ДТП сегодня, 13 октября.
В это время в Новосибирске возникли проблемы с отоплением в домах — горожане жалуются на полное отсутствие тепла или на еле теплые батареи.