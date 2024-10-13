НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Новосибирске
Погода

небольшая облачность, без осадков

ощущается как -5

5 м/c,

с-в.

 760мм 50%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,07
EUR 105,11
Обман от криптомачо
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Авторитеты 90-х
Как живется в Корее
Банды и маньяки из 90-х
Вата в лёгких
Дубайский шоколад из тик-тока
Новости в Telegram
Город «Всё, тут покров»: снег выпал в 70 километрах от города — синоптики ответили, ждать ли его в Новосибирске

«Всё, тут покров»: снег выпал в 70 километрах от города — синоптики ответили, ждать ли его в Новосибирске

В Новосибирской области в Линево прошел сильный снегопад

4 247
9 комментариев

Зима решила сначала похозяйничать в области

В Искитимском районе Новосибирска прошел сильный снегопад — осадки выпали в Евсино и Линево, которые находятся на расстоянии 70-80 километров от Новосибирска.

Видео с заснеженными улицами опубликовали в телеграм-канале «АвтоБердск».

— Вот это вот так в Линево. Всё и, начиная от Евсино, короче, идет снег прям. Всё, тут покров, — отметил подписчик канала.

Зима пришла рано

— В Новосибирске осадки не ожидаем. Будет ясная погода, так как пришел антициклон, — объяснила корреспонденту НГС синоптик «Западно-Сибирское УГМС».

А это фото из Черепановского района

Снег лег и в Сузуне в Новосибирской области и спровоцировал несколько ДТП сегодня, 13 октября.

В это время в Новосибирске возникли проблемы с отоплением в домах — горожане жалуются на полное отсутствие тепла или на еле теплые батареи.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED4
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Директор Завода (Ржака)
1 час
с Яблочным спасом всех. Сам уже искупался в черном море и пошел пить пиво. жарко
Гость
1 час
Была погода хорошая а стал снег 🏂⛄❄.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Медведьева, езжай в свой аул»: журналистка НГС отвечает читателям, которые пишут в редакцию письма и комментарии
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«В 90-е это никого не удивляло»: журналистка НГС — о том, как ходила на поводке по Новосибирску и мяукала в школе
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Закройте эти страницы»: журналистка НГС несколько дней изучала живодёрские каналы — почему так делать не надо
Анонимное мнение
Мнение
Город без лица. Главред НГС — о вырубке деревьев в центре и подходе мэрии к благоустройству Новосибирска
Анонимное мнение
Мнение
«Не люблю нытиков»: вахтовик с зарплатой 300 тысяч ответил тем, кто жалуется на свой доход
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Оптимистка_1979,45

Рокнролла,29

Инна,45

Наталья,40

Lucky,39

Максим,24

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление