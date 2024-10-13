Снег лег в Новосибирской области: он спровоцировал несколько ДТП — фото

В городе за сутки насчитали три ДТП Источник: «Новая жизнь»











Снег лег в Сузуне в Новосибирской области и спровоцировал несколько ДТП сегодня, 13 октября. Об этом сообщает местное издание «Новая жизнь».

За сутки уже произошло три ДТП. К счастью, среди людей нет пострадавших. При этом на дорогах снежный покров и гололед, которые серьезно осложняют движение для автомобилистов.

По данным «Западно-Сибирского УГМС» холод из Новосибирской области в ближайшее время не уйдет. В понедельник, 14 октября, ночью ожидается -3…-8 градусов, местами до -13 градусов. Днем +1…+6 градусов. При этом будет ясная погода.