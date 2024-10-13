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Осень Снег лег в Новосибирской области: он спровоцировал несколько ДТП — фото

Снег лег в Новосибирской области: он спровоцировал несколько ДТП — фото

Водителям стоит быть очень аккуратными

1 516
5 комментариев

В городе за сутки насчитали три ДТП

Снег лег в Сузуне в Новосибирской области и спровоцировал несколько ДТП сегодня, 13 октября. Об этом сообщает местное издание «Новая жизнь».

За сутки уже произошло три ДТП. К счастью, среди людей нет пострадавших. При этом на дорогах снежный покров и гололед, которые серьезно осложняют движение для автомобилистов.

По данным «Западно-Сибирского УГМС» холод из Новосибирской области в ближайшее время не уйдет. В понедельник, 14 октября, ночью ожидается -3…-8 градусов, местами до -13 градусов. Днем +1…+6 градусов. При этом будет ясная погода.

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В одном из дворов Новосибирска из-за сильного ветра начал самостоятельно ездить прицеп. Видео было снято на камеру видеонаблюдения в ночь на 11 октября.

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Комментарии
5
Гость
45 минут
Как мы жили без этой информации, в соц сетях еще куча местных групп, дерзайте новые статьи!
Гость
37 минут
Каждый раз как в первый раз! Что с людьми не так??
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