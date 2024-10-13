Прицеп начал ездить по двору из-за сильного ветра в Новосибирске — пугающее видео

Нелегко приходилось последние дни и людям Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В одном из дворов Новосибирска из-за сильного ветра начал самостоятельно ездить прицеп. Видео было снято на камеру видеонаблюдения в ночь на 11 октября.

На записи видно, что из-за порывов прицеп стал отъезжать от места парковки. Он несколько раз останавливался, а затем опять начинал движение.

Видео опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком». В ГУ МЧС по Новосибирской области предупреждали, что порывы ветра могли достигать 20 м/с.

Видео было снято в ночь на субботу Источник: «Новосибирск с огоньком» / Telegram