Прицеп начал ездить по двору из-за сильного ветра в Новосибирске — пугающее видео

В одном из дворов Новосибирска из-за сильного ветра начал самостоятельно ездить прицеп. Видео было снято на камеру видеонаблюдения в ночь на 11 октября.
На записи видно, что из-за порывов прицеп стал отъезжать от места парковки. Он несколько раз останавливался, а затем опять начинал движение.
Видео опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком». В ГУ МЧС по Новосибирской области предупреждали, что порывы ветра могли достигать 20 м/с.
Пока некоторые районы Новосибирской области заваливало снегом, в городе бушевал ветер. Он сносил крыши и вывески. Также на одной из строек в городе сорвало люльку.