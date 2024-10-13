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Осень Прицеп начал ездить по двору из-за сильного ветра в Новосибирске — пугающее видео

Прицеп начал ездить по двору из-за сильного ветра в Новосибирске — пугающее видео

Порывы в городе достигали 20 м/с

2 899
13 комментариев

Нелегко приходилось последние дни и людям

В одном из дворов Новосибирска из-за сильного ветра начал самостоятельно ездить прицеп. Видео было снято на камеру видеонаблюдения в ночь на 11 октября.

На записи видно, что из-за порывов прицеп стал отъезжать от места парковки. Он несколько раз останавливался, а затем опять начинал движение.

Видео опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком». В ГУ МЧС по Новосибирской области предупреждали, что порывы ветра могли достигать 20 м/с.

Видео было снято в ночь на субботу

Пока некоторые районы Новосибирской области заваливало снегом, в городе бушевал ветер. Он сносил крыши и вывески. Также на одной из строек в городе сорвало люльку.

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Комментарии
13
styil
13 минут
и некому выскочить, да подложить кирпич под колесо....
Гость
1 час
Благодаря АК, у меня другие ассоциации со словом "прицеп"
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