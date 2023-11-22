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Морозы до -21 градуса пришли в Новосибирскую область — карта самых холодных районов

В городе также похолодало

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Специалисты зафиксировали морозное утро в регионе

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Утром 22 ноября синоптики зафиксировали морозы в Новосибирской области, в отдельных районах температура опустилась до -21,9 градусов и -18 градусов. Публикуем карту самых холодных мест региона.

По данным «Западно — Сибирского УГМС», утром в Маслянино было холоднее всего, температура там опустилась до -21,9 градусов, также мороз пришел в Искитим, там показатели опустились до -18,8 градусов. В соседнем от Новосибирска Коченево температура составила -16,9 градусов, а в Огурцово дошла до -16,5. В среднем по области синоптики зафиксировали от -13 до -15 градусов, в самом городе температура составила примерно -12 градусов.

Из ближайших районов холоднее всего было в Искитиме

Из ближайших районов холоднее всего было в Искитиме

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При этом синоптики говорят, что с четверга придет потепление, специалисты не прогнозируют особенно низких температур в третьей декаде ноябре. Ранее НГС посмотрел какая погода может быть в Новосибирске в декабре, оказалось, что температура может опуститься до -41 градуса.

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