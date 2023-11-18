Уже этой ночью: в Новосибирске ожидается резкое изменение погоды — спасатели предупреждают об опасности

В Новосибирской области ночью с 18 на 19 ноября ожидается резкое ухудшение погоды и осадки. В западно-сибирском метеоцентре выпустили предупреждение об опасных явления.
По данным синоптиков, 19 ноября будут осадки, местами сильные, в виде дождя, мокрого снега, снега, отложение мокрого снега, метели. Может появиться гололед. Ветер усилиться до 18–23 м/с, местами порывы до 25–27 м/с. В регионе ожидают резкого похолодания и установления снежного покрова.
В пресс-службе МЧС по новосибирской области предупредили о рисках обрыва линий связи и электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, срыва кровли со зданий, нарушения работы транспорта, дорожных и коммунальных служб. Число ДТП может увеличиться.
Спасатели рекомендуют закрыть окна и форточки, соблюдать правила пожарной безопасности, обходить стороной деревья, ветхие строения и непрочные конструкции.
АО «РЭС» предупреждает о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций, которые будут связаны с линиями связи и электропередач. Сотрудники «РЭС» переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве будут находиться 100 человек и порядка 40 оперативно-выездных бригад и единиц техники. Также в любое время в Новосибирской области к ремонтным работам могут подключиться около 200 бригад и более 250 единиц техники, добавили в пресс-службе региональных электросетей.
В воскресенье через Новосибирскую область пройдет циклонический вихрь. После него в городе установится холодная погода.