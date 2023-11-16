Яркое небо и розовые облака: над Новосибирском заметили красивый рассвет — показываем фото

Утром 16 ноября в небе над Новосибирском можно было увидеть красивый рассвет. Читатели НГС поделились кадрами этого явления из разных частей города.

Сегодня утром в городе не только красивый вид, но и хорошая погода. По информации сайта «Западно-Сибирского УГМС», температура воздуха составляет +3,8 градуса. Днем в Новосибирске может потеплеть до +7 градусов.