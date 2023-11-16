Яркое небо и розовые облака: над Новосибирском заметили красивый рассвет — показываем фото

Утром 16 ноября в небе над Новосибирском можно было увидеть красивый рассвет. Читатели НГС поделились кадрами этого явления из разных частей города.
Сегодня утром в городе не только красивый вид, но и хорошая погода. По информации сайта «Западно-Сибирского УГМС», температура воздуха составляет +3,8 градуса. Днем в Новосибирске может потеплеть до +7 градусов.
Синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. При этом возможны порывы ветра до 17 м/с. А вот в конце недели, на выходных, в город может прийти похолодание.
При этом на дорогах в городе относительно спокойно. Сервис «Яндекс.Карты», оценивает пробки в 5 баллов. Утром заторы собрались на Большевистской, площади Труда и проезде Энергетиков, у Октябрьского моста на площади Лыщинского.
В этом ноябре в Новосибирске держится непривычно теплая погода. Синоптики объяснили, с чем это связано.