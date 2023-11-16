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Яркое небо и розовые облака: над Новосибирском заметили красивый рассвет — показываем фото

Горожане прислали снимки явления

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Так выглядит рассвет в районе «Ауры»

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Утром 16 ноября в небе над Новосибирском можно было увидеть красивый рассвет. Читатели НГС поделились кадрами этого явления из разных частей города.

Сегодня утром в городе не только красивый вид, но и хорошая погода. По информации сайта «Западно-Сибирского УГМС», температура воздуха составляет +3,8 градуса. Днем в Новосибирске может потеплеть до +7 градусов.

Над центром Новосибирска небо окрасилось в розовый и голубые цвета

Над центром Новосибирска небо окрасилось в розовый и голубые цвета

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Синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. При этом возможны порывы ветра до 17 м/с. А вот в конце недели, на выходных, в город может прийти похолодание.

Такой вид открывается из бизнес-центра на Красноярской, 35

Такой вид открывается из бизнес-центра на Красноярской, 35

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При этом на дорогах в городе относительно спокойно. Сервис «Яндекс.Карты», оценивает пробки в 5 баллов. Утром заторы собрались на Большевистской, площади Труда и проезде Энергетиков, у Октябрьского моста на площади Лыщинского.

Еще один кадр из Октябрьского района

Еще один кадр из Октябрьского района

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Такую красоту видно с 17 этажа дома на улице Гребенщинкова

Такую красоту видно с 17 этажа дома на улице Гребенщинкова

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Над кинотеатром «Победа» тоже взошел яркий рассвет

Над кинотеатром «Победа» тоже взошел яркий рассвет

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Над ЖК «Флотилия» проплывают розовые облака

Над ЖК «Флотилия» проплывают розовые облака

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Еще один завораживающий кадр — рассвет над Обским морем

Еще один завораживающий кадр — рассвет над Обским морем

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В этом ноябре в Новосибирске держится непривычно теплая погода. Синоптики объяснили, с чем это связано.

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