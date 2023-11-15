«Дождик сделали свое дело»: новосибирцы нашли грибы в середине ноября

Жители Новосибирска поделились фотографиями ноябрьских грибов. После дождя и схода первого снега некоторые грибники надеются продолжить грибной сезон. В группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023» появились посты с находками.
Олег поделился фотографией растущей вешенки.
— Чуть потеплело, и дождик сделал свое дело. Вешенка пошла в рост. Грибной сезон продолжается, — написал на форуме мужчина.
Елена Давыдова опубликовала фотографии с опятами.
— А я сегодня нашла зимний опенок фламмулину. Прямо у дома на пенечке. Причем это не оттаявшие, а совсем свежие, даже есть маленькие кнопочки. Думала, сейчас скину в группу, будет сенсация века: грибы почти в середине ноября в Сибири. Однако тут у многих грибы! Природа радует в этом году, — написала Елена в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023».
Сибирячка нашла из в Ленинском районе на площади Станиславского.
Грибники также удивились распустившейся в ноябре вербе. Как отмечает автор фото Сергей Григорьев, лес напоминает апрель, а не ноябрь.
На днях в Новосибирске заметили комара. Его снял на камеру фотограф Закир Умаров. Специалист отметил, что комары в ноябре — это отклонение от нормы.