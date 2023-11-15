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«Дождик сделали свое дело»: новосибирцы нашли грибы в середине ноября

В одном из лесов Новосибирска начала набирать почки верба

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Новосибирцы опубликовали фото в воскресенье, 13 ноября

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Жители Новосибирска поделились фотографиями ноябрьских грибов. После дождя и схода первого снега некоторые грибники надеются продолжить грибной сезон. В группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023» появились посты с находками.

Олег поделился фотографией растущей вешенки.

— Чуть потеплело, и дождик сделал свое дело. Вешенка пошла в рост. Грибной сезон продолжается, — написал на форуме мужчина.

Такие опята называют зимними

Такие опята называют зимними

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Елена Давыдова опубликовала фотографии с опятами.

— А я сегодня нашла зимний опенок фламмулину. Прямо у дома на пенечке. Причем это не оттаявшие, а совсем свежие, даже есть маленькие кнопочки. Думала, сейчас скину в группу, будет сенсация века: грибы почти в середине ноября в Сибири. Однако тут у многих грибы! Природа радует в этом году, — написала Елена в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023».

Сибирячка нашла из в Ленинском районе на площади Станиславского.

Новосибирцы удивляются теплу

Новосибирцы удивляются теплу

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Грибники также удивились распустившейся в ноябре вербе. Как отмечает автор фото Сергей Григорьев, лес напоминает апрель, а не ноябрь.

На днях в Новосибирске заметили комара. Его снял на камеру фотограф Закир Умаров. Специалист отметил, что комары в ноябре — это отклонение от нормы.

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