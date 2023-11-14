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Когда отступит аномально теплая погода? В Новосибирск придет температура до -10 градусов

В городе может появиться гололед

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В городе возможен утренний гололед

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В Новосибирске ожидается похолодание до -10 градусов. Его прогнозируют в конце недели.

Об этом 14 ноября на аппаратном совещании сообщил Сергей Куценко, начальник департамента по ЧС мэрии Новосибирска:

— На территории города у нас сложилась аномально теплая погода. На этой неделе дневная температура составит от +1 до +6 градусов, ночная — с переходом на -1 градус. Средняя температура выше нормы на 4–7 градусов. К выходным ожидается похолодание: дневные температуры до -7 градусов, ночные могут опускаться до -10 градусов.

Также на этой неделе возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Из-за ночных снегопадов по утрам есть риск получения гололедных травм.

Накануне новосибирские синоптики объяснили, что в ноябре тепло в городе и области сохраняется из-за циклонов с Атлантики, которые сменяют друг друга.

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ПогодаАномальное теплоМэрия НовосибирскаГололед
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