Зима близко: где круто похолодает уже на следующей неделе

В некоторых регионах России в ближайшее время начнется предзимье — неустойчивая погода с частыми периодами похолодания и потепления, облачностью и осадками. Как рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра, происходить это будет из-за «барических депрессий».
В первую очередь предзимье ожидает жителей европейской части страны. Продлится оно порядка двух месяцев и сменится синоптической зимой примерно в середине декабря.
По словам Вильфанда, обычно в середине декабря наступает зима, и погода «успокаивается» — становится более устойчивой, менее облачной.
Вместе с тем до понедельника, 23 октября, теплая погода (до плюс
— Период возвращения летнего тепла на юге европейской части России будет до понедельника. В Краснодарском крае, Крыму и других регионах ожидается плюс
С 24 октября в большинстве регионов на юге России температура днем будет составлять около плюс