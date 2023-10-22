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Зима близко: где круто похолодает уже на следующей неделе

В некоторых регионах наступает предзимье

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Скоро во всех дворах страны

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В некоторых регионах России в ближайшее время начнется предзимье — неустойчивая погода с частыми периодами похолодания и потепления, облачностью и осадками. Как рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра, происходить это будет из-за «барических депрессий».

В первую очередь предзимье ожидает жителей европейской части страны. Продлится оно порядка двух месяцев и сменится синоптической зимой примерно в середине декабря.

По словам Вильфанда, обычно в середине декабря наступает зима, и погода «успокаивается» — становится более устойчивой, менее облачной.

Вместе с тем до понедельника, 23 октября, теплая погода (до плюс 24... 30 градусов) сохранится на юге европейской части России. Затем температура воздуха понизится примерно на 10 градусов.

— Период возвращения летнего тепла на юге европейской части России будет до понедельника. В Краснодарском крае, Крыму и других регионах ожидается плюс 24... 28 градусов, даже местами до плюс 30 градусов. Но со вторника температура понизится, похолоданием это сложно назвать, — отметил метеоролог.

С 24 октября в большинстве регионов на юге России температура днем будет составлять около плюс 17... 19 градусов.

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