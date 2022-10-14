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«Будет двигаться циклончик»: в Новосибирске ждут дожди в начале недели

Выходные, согласно прогнозу, будут ясными

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В понедельник в Новосибирске прогнозируют умеренный дождь

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В Новосибирске на выходных 15 и 16 октября ожидается ясная погода, но с холодными ночами. К понедельнику в город придет циклон с дождями.

— Сейчас над нами обширный антициклон. Погода стоит безоблачная, без осадков, ясная. С очень резким выхолаживанием ночью. Такая погода в антициклональном режиме сохраниться 15 и 16 октября. Но 16 октября западные районы области будет прикрывать облачность. С западных районов будет двигаться циклончик. Он пойдет с большим водозапасом, поэтому 17 октября достигнет города, начнет проходить облачность с дождями, — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

В субботу, 15 октября, и в воскресенье, 16 октября, синоптики прогнозируют небольшую облачность без осадков. Ветер южный и юго-восточный силой 3–8 м/с. Температура составит -3... -1 градуса ночью, днем — +10... +13 градусов.

В понедельник, 17 октября, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой, местами умеренный дождь. Ветер ночью южный силой 4–9 м/с, днем — северо-западный 6–11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура ночью — +4... +6 градусов, днем ожидается +9... +11 градусов.

Как уточнили в ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», с 13:00 14 октября до 19:00 16 октября в городе возможно ухудшение качества воздуха.

— На территории города Новосибирска ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Предприятиям рекомендовано сократить количество выбросов, — цитирует прогноз пресс-центр мэрии Новосибирска.

Ранее НГС изучил, какие прогнозы составили погодные сервисы на ноябрь. По собранным данным, уже к концу первой рабочей недели месяца столбик термометра уйдет в минус и повалит снег.

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