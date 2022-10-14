«Будет двигаться циклончик»: в Новосибирске ждут дожди в начале недели

В Новосибирске на выходных 15 и 16 октября ожидается ясная погода, но с холодными ночами. К понедельнику в город придет циклон с дождями.



— Сейчас над нами обширный антициклон. Погода стоит безоблачная, без осадков, ясная. С очень резким выхолаживанием ночью. Такая погода в антициклональном режиме сохраниться 15 и 16 октября. Но 16 октября западные районы области будет прикрывать облачность. С западных районов будет двигаться циклончик. Он пойдет с большим водозапасом, поэтому 17 октября достигнет города, начнет проходить облачность с дождями, — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.