«Водители распоясались»: вереница грузовиков привезла товар в ТЦ «Галерея» и перекрыла полосу

Новосибирцам мешают водители большегрузов Источник: читатели НГС











В Новосибирске на фото попало, как вереница грузовиков перекрыла часть дороги у ТРЦ «Галерея» во время разгрузки товара. Автор фото отметил, что машины мешали другим участникам дорожного движения, перегораживая крайнюю полосу. Снимок новосибирец прислал в редакцию.

— Проезд у «Галереи» каждое утро загораживают грузовики, которые привозят товар, — отметил недовольный автор фото

НГС поговорил с руководителем новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР) Вячеславом Ашурковым, который объяснил, что во время разгрузки грузовики не должны мешать движению: поэтому на тротуар заезжать можно, а на полосе стоять нельзя.

Машины паркуют так возле многих ТЦ и магазинов Источник: читатели НГС











— На самом деле у нас водители грузовиков по всему городу распоясались. Это касается не только данной точки, а в принципе, — считает автоэксперт.

Он отмечает, что в этом направлении должны больше работать сотрудники ГАИ и мэрии.

— Нужно эвакуировать те автомобили, которые мешают движению. То, что они занимают крайнюю полосу, выгружая товар, не оправдание. Заезжайте на тротуар, договаривайтесь с пешеходами, — отметил Вячеслав Ашурков.

Руководитель новосибирского ФАР уверен: любого водителя грузовика, который останавливается на крайней полосе, нужно штрафовать, а его ТС — эвакуировать.

Вячеслав Ашурков уверен: таких автомобилистов надо наказывать Источник: читатели НГС











При этом, добавил автоэксперт, согласно ПДД, из грузовых автомобилей можно выгружать товар в любое время суток, но при условии, что они не мешают остальным участникам движения.

Также НГС обратился в пресс-службу ТЦ «Галерея» с просьбой прокомментировать поведение водителей грузовиков там. Ответ мы опубликуем, как получим. Также редакция отправила запрос в мэрию и ГАИ