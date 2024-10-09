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Авто «Водители распоясались»: вереница грузовиков привезла товар в ТЦ «Галерея» и перекрыла полосу

«Водители распоясались»: вереница грузовиков привезла товар в ТЦ «Галерея» и перекрыла полосу

Машины заняли часть дороги у «Галереи-Новосибирск» во время разгрузки товара

881
11 комментариев

Новосибирцам мешают водители большегрузов

В Новосибирске на фото попало, как вереница грузовиков перекрыла часть дороги у ТРЦ «Галерея» во время разгрузки товара. Автор фото отметил, что машины мешали другим участникам дорожного движения, перегораживая крайнюю полосу. Снимок новосибирец прислал в редакцию.

— Проезд у «Галереи» каждое утро загораживают грузовики, которые привозят товар, — отметил недовольный автор фото

НГС поговорил с руководителем новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР) Вячеславом Ашурковым, который объяснил, что во время разгрузки грузовики не должны мешать движению: поэтому на тротуар заезжать можно, а на полосе стоять нельзя.

Машины паркуют так возле многих ТЦ и магазинов

— На самом деле у нас водители грузовиков по всему городу распоясались. Это касается не только данной точки, а в принципе, — считает автоэксперт.

Он отмечает, что в этом направлении должны больше работать сотрудники ГАИ и мэрии.

— Нужно эвакуировать те автомобили, которые мешают движению. То, что они занимают крайнюю полосу, выгружая товар, не оправдание. Заезжайте на тротуар, договаривайтесь с пешеходами, — отметил Вячеслав Ашурков.

Руководитель новосибирского ФАР уверен: любого водителя грузовика, который останавливается на крайней полосе, нужно штрафовать, а его ТС — эвакуировать.

Вячеслав Ашурков уверен: таких автомобилистов надо наказывать

При этом, добавил автоэксперт, согласно ПДД, из грузовых автомобилей можно выгружать товар в любое время суток, но при условии, что они не мешают остальным участникам движения.

Также НГС обратился в пресс-службу ТЦ «Галерея» с просьбой прокомментировать поведение водителей грузовиков там. Ответ мы опубликуем, как получим. Также редакция отправила запрос в мэрию и ГАИ

Сегодня НГС рассказывал о другом проблемном месте, где любят останавливаться автомобили: в Новосибирске запретили оставлять машины на скандальной парковке у Госбанка на площади Ленина.

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Комментарии
13
Drakonn
17 минут
на дорогах творится какой-то трэшак уже давно, ГИБДД (ГАИ) вообще не понятно где... думаю они "себе цену надувают"
Гость
13 минут
80% водителей таких грузовичков - ценные импортные специалисты. Остальные 20% - местные , не способные ни на что , максимум - водительское удостоверение. Что вы от этих бедолаг хотите ?
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