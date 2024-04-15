13 штрафов за превышение скорости: кому принадлежит китайский внедорожник, брошенный на Ватутина на 8 часов

Автомобиль Changan CS55PLUS, который 13 апреля перекрыл дорогу на улице Ватутина на восемь часов, попадал на камеры ГИБДД как минимум 13 раз за последние полгода. По данным НГС, общая сумма штрафов — 9500 рублей, все они выписаны за превышение скорости.

