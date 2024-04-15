13 штрафов за превышение скорости: кому принадлежит китайский внедорожник, брошенный на Ватутина на 8 часов

Автомобиль Changan CS55PLUS, который 13 апреля перекрыл дорогу на улице Ватутина на восемь часов, попадал на камеры ГИБДД как минимум 13 раз за последние полгода. По данным НГС, общая сумма штрафов — 9500 рублей, все они выписаны за превышение скорости.
Последнее нарушение камера зафиксировала вечером 5 апреля на Димитровском мосту. Водитель автомобиля превысил скорость при движении в сторону левого берега на 28 км/ч при ограничении в 50 км/ч. Штраф в 500 рублей всё ещё не оплачен.
Как выяснил НГС, в сентябре 2023 года Changan CS55PLUS с идентичным госномером приобрела новосибирская компания ООО «Фортуна». Организация сдаёт легковые автомобили в аренду. По данным Rusprofile, её директор — Павел Парахин. Парахин руководит ещё четырьмя компаниями. Среди них ООО «Новые решения», выручка которой за 2023 год составила 222 миллиона рублей, а чистая прибыль — 1,7 миллиона. Остальные компании Парахина имели нулевую или отрицательную выручку по итогам года.
Парахин — председатель проекта «Школа грамотного потребления», созданного при поддержке партии «Единая Россия».
— Проект призван повысить уровень знаний собственников и нанимателей жилья, — сказано на сайте организации.
НГС не удалось связаться с руководителем компании, по его телефонному номеру ответил человек, представившийся «никем».
— Предположим, это его представитель. Павел Александрович в командировке, это с ним надо разговаривать. Я не осведомлён, это к нему надо, — сообщил собеседник.
Ранее журналист НГС Стас Соколов обратил внимание на брошенный китайский внедорожник. Машина стояла посреди дороги на улице Ватутина — участникам движения приходилось объезжать препятствие через двойную сплошную линию. НГС обращался за комментарием в отдел пропаганды городского ГИБДД, однако ответ пока не поступил.
14 апреля НГС публиковал подборку автохамов за минувшую неделю — в неё в том числе попала «Тойота-Камри», зарегистрированная на казенное муниципальное «Хозяйственное управление».