«Лады» и «китайцы» подмяли под себя весь авторынок — показываем самые ходовые модели по новым повышенным ценам

По последним данным статистиков «Автостата», на февраль 2023 года суммарная доля всех корейских, американских, японских и европейских производителей на рынке новых авто «схлопнулась» с 70 до 24%. При этом львиную долю рынка в 76% заняли суммарно российские и китайские марки — и это кардинальный передел в автомобильной сфере. На каких же самых популярных «Ладах», «Хавейлах» и «Черри» теперь ездят люди — подробнее в нашем материале с самыми актуальными ценами.