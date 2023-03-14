«Лады» и «китайцы» подмяли под себя весь авторынок — показываем самые ходовые модели по новым повышенным ценам

По последним данным статистиков «Автостата», на февраль 2023 года суммарная доля всех корейских, американских, японских и европейских производителей на рынке новых авто «схлопнулась» с 70 до 24%. При этом львиную долю рынка в 76% заняли суммарно российские и китайские марки — и это кардинальный передел в автомобильной сфере. На каких же самых популярных «Ладах», «Хавейлах» и «Черри» теперь ездят люди — подробнее в нашем материале с самыми актуальными ценами.
Автомобиль номер один по продажам — теперь с большим отрывом отечественная «Лада Гранта». Это самый «бюджет», автомобиль с самыми элементарными удобствами (в базовых версиях), ниже уже ничего быть не может. Из новых авто, разумеется. Поэтому у него и цена невысокая, и за счет этой цены — большая доля на рынке, целых 27%.
С 1 марта «Автоваз» поднял цены на свою продукцию, и сейчас сама простая «Гранта» в кузове седан стоит
На втором месте простенький, но какой-никакой внедорожник — LADA Niva Travel (бывшая «Шевроле Нива»). Тут планка уже выше миллиона —
«Китаец» только на третьем месте — это кроссовер
Еще один отечественный внедорожник — LADA Niva Legend, по сути несколько раз перелицованная советская «Нива» из
И наконец китайский кроссовер Haval Jolion, который ранее носил титул самого популярного «китайца» в РФ, теперь он на втором месте после
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