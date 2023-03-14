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«Лады» и «китайцы» подмяли под себя весь авторынок — показываем самые ходовые модели по новым повышенным ценам

Львиную долю рынка в 76% заняли суммарно российские и китайские марки

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Китайские авто заняли 36% рынка

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По последним данным статистиков «Автостата», на февраль 2023 года суммарная доля всех корейских, американских, японских и европейских производителей на рынке новых авто «схлопнулась» с 70 до 24%. При этом львиную долю рынка в 76% заняли суммарно российские и китайские марки — и это кардинальный передел в автомобильной сфере. На каких же самых популярных «Ладах», «Хавейлах» и «Черри» теперь ездят люди — подробнее в нашем материале с самыми актуальными ценами.

Автомобиль номер один по продажам — теперь с большим отрывом отечественная «Лада Гранта». Это самый «бюджет», автомобиль с самыми элементарными удобствами (в базовых версиях), ниже уже ничего быть не может. Из новых авто, разумеется. Поэтому у него и цена невысокая, и за счет этой цены — большая доля на рынке, целых 27%.

«Гранта» укладывается в миллион

«Гранта» укладывается в миллион

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С 1 марта «Автоваз» поднял цены на свою продукцию, и сейчас сама простая «Гранта» в кузове седан стоит 678 300 рублей. Из оснащения у нее руль, педали, четыре колеса, ноль подушек безопасности. Есть передние электроподъемники стекол и электрозеркала. Если же добавить денег больше, то можно получить нормальные современные опции — например, за 835 900 рублей у вас будут кондиционер, ЭРА-ГЛОНАСС, подогрев сидений, парктроник, электрообогрев лобового стекла, литые диски, камера заднего вида.

Niva Travel — простой внедорожник

Niva Travel — простой внедорожник

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На втором месте простенький, но какой-никакой внедорожник — LADA Niva Travel (бывшая «Шевроле Нива»). Тут планка уже выше миллиона — 1 014 900 рублей за базовую версию с 1.7-литровым двигателем, механикой и постоянным полным приводом (с блокировкой межосевого дифференциала и понижающей передачей). Из опций — ГЛОНАСС, ходовые огни, розетка USB, электростеклоподъемники передних дверей, электрозеркала. За 1 204 900 рублей можно получить кондиционер, парктроник, камеру заднего вида, сенсорную мультимедиа, литые диски.

Свежая версия <nobr class="_">Chery Tiggo 7 Pro</nobr>

Свежая версия Chery Tiggo 7 Pro

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«Китаец» только на третьем месте — это кроссовер Chery Tiggo 7 Pro, о котором мы часто рассказывали, ведь сейчас это самый популярный китайский автомобиль в РФ. Машина идет с 1.5-литровым наддувным двигателем, вариатором и передним приводом. Комплектаций всего две, обе богатые, за 2 649 900 и 2 779 900 рублей. Недавно вышла модернизированная и более оснащенная версия Chery Tiggo 7 Pro MAX, за нее просят 2 829 900 или 2 979 900 рублей.

Niva Legend — из СССР

Niva Legend — из СССР

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Еще один отечественный внедорожник — LADA Niva Legend, по сути несколько раз перелицованная советская «Нива» из 70-х. Тот же кузов, та же компоновка, те же возможности. Постоянный полный привод, механика, «понижайка», дифференциал, передний и задний мосты, двигатель 1.7. За базовую трехдверную версию практически «без ничего» попросят 821 900 рублей, а за максимальную — 892 900 рублей (там будут кондиционер, подогрев сидений, электрозеркала, литые диски). Есть еще пятидверный вариант, он стоит дороже.

Haval Jolion собирается в РФ

Haval Jolion собирается в РФ

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И наконец китайский кроссовер Haval Jolion, который ранее носил титул самого популярного «китайца» в РФ, теперь он на втором месте после Chery Tiggo 7 Pro. Jolion идет с передним или полным приводом, двигатель 1.5 литра турбо, роботизированная коробка передач. Актуальные цены на машину — это 1 799 000 рублей за базовую версию с механикой и передним приводом. Далее цены пошагово поднимаются в зависимости от конфигурации вплоть до 2 419 000 рублей за полный привод, роботизированную коробку и богатое оснащение. Что-то же среднее можно купить за 2 129 0002 299 000 рублей.

Почитайте еще реальные отзывы водителей о новых кроссоверах из Китая — «Радиатор начал течь, арки быстро гниют, отказал климат».

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