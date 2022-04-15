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Кризис-2022Обзор

Обглоданная Granta, ульяновский «китаец» и хмурый Haval: смотрим новинки автопрома кризисных времен

Новых моделей почти нет, зато есть старые и упрощенные

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Lada Granta вернется примерно к той же комплектации, с которой она стартовала в 2011 году. Только тогда она стоила 230 тысяч рублей, сейчас — более 700 тысяч

Lada Granta вернется примерно к той же комплектации, с которой она стартовала в 2011 году. Только тогда она стоила 230 тысяч рублей, сейчас — более 700 тысяч

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Автопром России находится в спячке, и до 24 апреля не работают даже конвейеры АВТОВАЗа. На паузу поставлен выход многих моделей, например, KIA Sportage, производство которого по иронии запустили в Калининграде 21 февраля, за несколько дней до известных событий. Но совсем без новинок мы не останемся, хотя многие из них назвать новыми моделями язык не поворачивается — скорее они антикризисные. Вот что ждет авторынок России в ближайшее время.

АВТОВАЗ ищет русские корни


Кризис застал российского автогиганта в пикантной ситуации: завод зависим от импорта и технологий Renault, которая задумалась об уходе из России. Сложнее всего с электронными компонентами, поставки которых в Россию резко сократились. По информации Drom.ru, уже в июне АВТОВАЗ представит Lada Granta, лишенную АБС, ESP, подушек безопасности и блока «ЭРА-ГЛОНАСС». Из-за перехода на упрощенную модель нейтрализатора и блока управления двигателем понизится экологический класс с Евро-5 до Евро-2. А через месяц подобные изменения должна получить Lada Niva Legend, на днях отметившая 45-летний юбилей. Пробные партии машин уже собраны, но им еще предстоит сертификация по упрощенному техрегламенту Таможенного союза, который Минпромторг планирует принять на время острой фазы кризиса.

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В апреле АВТОВАЗ начал выпускать Lada Largus Cross с 8-клапанным 90-сильным мотором, который ранее был доступен только для обычных «Ларгусов». При этом снижение цены относительно 16-клапанной версии получилось ничтожным — всего 10 тысяч рублей. Для автомобиля ценой 1,378 млн рублей это вряд ли принципиально. Кстати, именно Largus стал рекордсменом среди моделей Lada по росту цены в марте 2022 года: завод корректировал стоимость дважды, 1 и 16 марта, и общая наценка составила 50%.

Lada Largus Cross получила новый (для себя) двигатель

Lada Largus Cross получила новый (для себя) двигатель

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Не повезло обновленной Lada Vesta, производство которой в Ижевске началось 22 февраля 2022 года. Вскоре после этого завод остановился, и сейчас планы по выводу рестайлинговой модели поставлены на паузу — неизвестна даже цена. Прежняя Lada Vesta по прайсу стоит от 1,122 млн рублей, а стоимость наиболее дорогих версий Lada Vesta Cross SW приближается к 1,6 млн рублей.

Обновленная Lada Vesta получила светодиодную оптику, новую решетку радиатора и другой дизайн колесных дисков. Заметнее изменился интерьер, но его пока не показали. Технически автомобиль остался прежним, но не исключен <a href="https://www.autostat.ru/news/51253/" class="_ io-leave-page" target="_blank">переход на восьмиклапанные моторы</a>

Обновленная Lada Vesta получила светодиодную оптику, новую решетку радиатора и другой дизайн колесных дисков. Заметнее изменился интерьер, но его пока не показали. Технически автомобиль остался прежним, но не исключен переход на восьмиклапанные моторы

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Под вопросом оказался запуск в производство сменщицы Lada Granta — новой модели на платформе CMF-B-LS. Как пишет издание Avtograd news, подготовительные работы на АВТОВАЗе продолжаются. Модель в любом случае должна была выйти в следующем году, а ее судьба во многом зависит от политики Renault в отношении российского рынка.

Дилерские цены на автомобили за последние две недели упали: еще в марте некоторые продавцы просили за новую Lada Vesta более <nobr class="_">2 млн</nobr> рублей, сейчас топовые версии <a href="https://auto.ru/cars/new/group/vaz/vesta/21686493/22847360/1115372400-8c08628d/" class="_ io-leave-page" target="_blank">оцениваются вот так</a>

Дилерские цены на автомобили за последние две недели упали: еще в марте некоторые продавцы просили за новую Lada Vesta более 2 млн рублей, сейчас топовые версии оцениваются вот так

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УАЗ: от «Патриота» к «китайцам»


Канал «Русский автомобиль» опубликовал интересные снимки: по конвейеру ульяновского завода едет кузов китайского кроссовера Chery Tiggo 8. Переговоры о совместном производстве автомобилей в России между УАЗом и Chery велись еще в феврале в шлейфе встречи президентов России и КНР. В отличие от других чайнакаров Haval и Geely, у Chery нет полноценного производства на территории Таможенного союза, но официальных заявлений о сотрудничестве пока не поступало. Не исключен вариант локализации китайской модели под брендом УАЗ, что укладывается в стратегию завода, который еще до кризиса отказался от разработки собственных моделей. Ульяновский завод, в отличие от многих предприятий отрасли, продолжает работу, но уйдет в корпоративный отпуск с 1 по 15 мая.

Chery Tiggo 8 — флагманская модель китайской компании. Стоимость составляет около <nobr class="_">3 млн</nobr> рублей

Chery Tiggo 8 — флагманская модель китайской компании. Стоимость составляет около 3 млн рублей

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Невозмутимый Haval Dargo

Кроссовер с лицом майора Мак-Наббса из романа «Дети капитана Гранта» и такой же железной выдержкой начал производиться в России в начале апреля, в дни, когда большая часть производителей или стоит на паузе, или собирает по крупицам запчасти для очередной партии машин.

Выпуск Haval Dargo стартовал в марте 2022 года, но подготовка к производству на заводе под Тулой началась еще осенью 2021 года

Выпуск Haval Dargo стартовал в марте 2022 года, но подготовка к производству на заводе под Тулой началась еще осенью 2021 года

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Несмотря на стилистику кузова, это не внедорожник, а безрамный кроссовер с передним или подключаемым полным приводом и просветом 200 мм. При длине 4,6 метра он сопоставим с новым KIA Sportage, Hyundai Tucson, Nissan X-Trail и похожими моделями. В череде конкурентов его выделяет базовый двухлитровый турбомотор мощностью 192 л. с. Впрочем, верифицировать данные о старте производства Dargo можно будет, когда начнутся реальные продажи и модель появится в автосалонах.

Более мужественный на вид Haval Dargo дополнит линейку обтекаемых кроссоверов Haval вроде F7 и Jolion

Более мужественный на вид Haval Dargo дополнит линейку обтекаемых кроссоверов Haval вроде F7 и Jolion

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КАМАЗ вывозит санкции


Российский производитель грузовиков сразу же столкнулся со сложностями из-за прямых санкций, наложенных на предприятие, что не позволяет ему использовать двигатели Cummins, коробки передач ZF и топливную аппаратуру для дизелей Bosch. Завод спешно ищет альтернативы, например, увеличивает производство собственных коробок передач и заменяет импортную топливную аппаратуру алтайской. В партнерстве с Daimler завод выпускал модели K4 и K5 с кабинами от Mercedes Axor и Actros и сейчас работает на остатках компонентов. Как и в случае с АВТОВАЗом, продукцию ждет упрощение и переход на нормы Евро-2.

При этом глава госкорпорации «Ростех» Сергей Черезов пообещал, что в России будут локализованы дизели мощностью 400–500 л. с., а к 2023 году топовая модель К5 начнет производиться из российских компонентов.

Магистральный КАМАЗ 54901 (К5) создан в партнерстве с Daimler и имеет большое количество импортных компонентов (в том числе запатентованных иностранных решений)

Магистральный КАМАЗ 54901 (К5) создан в партнерстве с Daimler и имеет большое количество импортных компонентов (в том числе запатентованных иностранных решений)

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Какие модели застряли в неопределенности


Весной этого года должны были стартовать продажи абсолютно нового KIA Sportage, который существенно прибавил в размерах и перешел в следующий класс, где бросит вызов Mitsubishi Outlander и Nissan X-Trail. Производство стартовало накануне спецоперации, была объявлена цена модели (от 2,3 млн рублей), а к апрелю журналистам обещали тестовые машины. Но пока новостей нет, и старт продаж не объявлен. Цены с тех пор выросли драматично: сейчас самый простой Sportage прошлого поколения стоит минимум 2,75 млн рублей, так что новинка в средних комплектациях вряд ли будет дешевле 3,5 млн рублей.

KIA Sportage значительно прибавил в длину. Впрочем, у него есть и короткобазная версия, но в Россию привезли только растянутую модель

KIA Sportage значительно прибавил в длину. Впрочем, у него есть и короткобазная версия, но в Россию привезли только растянутую модель

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Нет понимания и с новым Renault Logan III, производство которого должно было стартовать на АВТОВАЗе весной 2022 года. С учетом возможного сокращения инвестиций Renault в Россию и общего курса на упрощение моделей не исключено, что проект отсрочат.

Dacia Logan (в России — Renault Logan) выпускается в Европе с 2020 года

Dacia Logan (в России — Renault Logan) выпускается в Европе с 2020 года

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В январе объявили цены на новый Nissan Pathfinder, и они уже тогда казались нескромными — от 4,285 млн рублей. Продажи формально стартовали 15 февраля, но вскоре всё изменилось, и сейчас дилеры продают автомобиль минимум за 6 млн рублей.

Дилеры предлагают Nissan Pathfinder по цене <a href="https://auto.ru/cars/new/group/nissan/pathfinder/23176772/23176788/1114651159-2f3a7f35/" class="_ io-leave-page" target="_blank">от 6 млн рублей</a>. Официальная цена модели начинается <a href="https://www.nissan.ru/vehicles/new-vehicles/newpathfinder.html" class="_ io-leave-page" target="_blank">от 5,785 млн рублей</a>, что на 1,5 млн дороже, чем в феврале

Дилеры предлагают Nissan Pathfinder по цене от 6 млн рублей. Официальная цена модели начинается от 5,785 млн рублей, что на 1,5 млн дороже, чем в феврале

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СЮЖЕТ

Кризис-2022Кризис-2022

Любопытно, как сложится судьба липецкого производителя электрокаров мощностью под 700 л. с.: проект был анонсирован в разгар спячки автопрома, в марте 2022 года.

Продажи автомобилей в марте сократились практически вдвое. Это неудивительно: цены на машины выглядят карикатурными.

А вот ответ на часто задаваемый вопрос: дилеры совсем рехнулись?

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