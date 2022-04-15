Обглоданная Granta, ульяновский «китаец» и хмурый Haval: смотрим новинки автопрома кризисных времен

Автопром России находится в спячке, и до 24 апреля не работают даже конвейеры АВТОВАЗа. На паузу поставлен выход многих моделей, например, KIA Sportage, производство которого по иронии запустили в Калининграде 21 февраля , за несколько дней до известных событий. Но совсем без новинок мы не останемся, хотя многие из них назвать новыми моделями язык не поворачивается — скорее они антикризисные. Вот что ждет авторынок России в ближайшее время.



АВТОВАЗ ищет русские корни