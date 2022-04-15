Обглоданная Granta, ульяновский «китаец» и хмурый Haval: смотрим новинки автопрома кризисных времен
Новых моделей почти нет, зато есть старые и упрощенные
Автопром России находится в спячке, и до
АВТОВАЗ ищет русские корни
Кризис застал российского автогиганта в пикантной ситуации: завод зависим от импорта и технологий Renault, которая задумалась об уходе из России. Сложнее всего с электронными компонентами, поставки которых в Россию резко сократились. По информации Drom.ru, уже в июне АВТОВАЗ представит Lada Granta, лишенную АБС, ESP, подушек безопасности и блока «ЭРА-ГЛОНАСС». Из-за перехода на упрощенную модель нейтрализатора и блока управления двигателем понизится экологический класс с
В апреле АВТОВАЗ начал выпускать Lada Largus Cross с
Не повезло обновленной Lada Vesta, производство которой в Ижевске началось
Под вопросом оказался запуск в производство сменщицы Lada Granta — новой модели на платформе CMF-B-LS. Как пишет издание Avtograd news, подготовительные работы на АВТОВАЗе продолжаются. Модель в любом случае должна была выйти в следующем году, а ее судьба во многом зависит от политики Renault в отношении российского рынка.
УАЗ: от «Патриота» к «китайцам»
Канал «Русский автомобиль» опубликовал интересные снимки: по конвейеру ульяновского завода едет кузов китайского кроссовера Chery
Невозмутимый Haval Dargo
Кроссовер с лицом майора Мак-Наббса из романа «Дети капитана Гранта» и такой же железной выдержкой начал производиться в России в начале апреля, в дни, когда большая часть производителей или стоит на паузе, или собирает по крупицам запчасти для очередной партии машин.
Несмотря на стилистику кузова, это не внедорожник, а безрамный кроссовер с передним или подключаемым полным приводом и просветом
КАМАЗ вывозит санкции
Российский производитель грузовиков сразу же столкнулся со сложностями из-за прямых санкций, наложенных на предприятие, что не позволяет ему использовать двигатели Cummins, коробки передач ZF и топливную аппаратуру для дизелей Bosch. Завод спешно ищет альтернативы, например, увеличивает производство собственных коробок передач и заменяет импортную топливную аппаратуру алтайской. В партнерстве с Daimler завод выпускал модели K4 и K5 с кабинами от Mercedes Axor и Actros и сейчас работает на остатках компонентов. Как и в случае с АВТОВАЗом, продукцию ждет упрощение и переход на нормы
При этом глава госкорпорации «Ростех» Сергей Черезов пообещал, что в России будут локализованы дизели мощностью
Какие модели застряли в неопределенности
Весной этого года должны были стартовать продажи абсолютно нового KIA Sportage, который существенно прибавил в размерах и перешел в следующий класс, где бросит вызов Mitsubishi Outlander и Nissan
Нет понимания и с новым Renault
В январе объявили цены на новый Nissan Pathfinder, и они уже тогда казались нескромными — от 4,285 млн рублей. Продажи формально стартовали
СЮЖЕТ
Любопытно, как сложится судьба липецкого производителя электрокаров мощностью под 700
Продажи автомобилей в марте сократились практически вдвое. Это неудивительно: цены на машины выглядят карикатурными.
А вот ответ на часто задаваемый вопрос: дилеры совсем рехнулись?