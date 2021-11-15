Испытано на себе. Как журналист НГС в час пик ездил на троллейбусах Новосибирска — заметки из пробок

В предыдущей серии дорожных заметок мы рассказывали о текущем состоянии новосибирских трамваев — авторедактор НГС Дмитрий Косенко проехал по нескольким маршрутам и описал свои впечатления. В новой серии мы устроили пассажирский тест-драйв троллейбусам. Что в них хорошего, что плохого и есть ли перспективы — читайте в нашем обзоре.
Троллейбусное движение в Новосибирске открыли в 1957 году, своего расцвета этот транспорт достиг к концу
Сейчас самые старые троллейбусы в эксплуатации — 1987 года выпуска модели ЗиУ-682В (выпускалась ещt с 1972 года). Самые новые — «Тролза-5265.00» «Мегаполис» выпуска 2013 года (отечественная модель из Энгельса).
В 2019 году мы снимали материал о старейшем действующем троллейбусе с бортовым номером 1219 (
Троллейбус этой модели, ЗиУ-682В, отличается относительно хорошей сохранностью — у него остались оригинальные молдинги подоконной линии, красная историческая эмблема ЗиУ на передней части. Хотя, конечно, техника устарела — подробнее о троллейбусе и Нине Малышкиной читайте тут.
Ну что ж, прокатимся? Вечер, остановка на Сухом логу, встречаем троллейбус в сторону Учительской. Бортовой номер 1170, модель ЗиУ-682Г, год выпуска 1998-й.
От площади Калинина он уже собрал пассажиров, но салон всё равно полупустой, свободны сидячие места. Работает кондуктор с терминалом, цена поездки 24 рубля.
Внутри всё старенькое, грязненькое, но сиденья вроде как отремонтированы.
Троллейбус на самом деле технически самый резвый тип общественного транспорта — у него же электротяга. Если хорошо нажать на газ, то «рогатый» оставит далеко позади и трамваи, и автобусы. Именно этот разгон мне и нравится — завывающий звук электромотора, плотное ускорение, прям как на электрокаре Jaguar I-PACE. Чистый кайф!
Впрочем, все зависит от водилы — если он бодрый, тогда и троллейбус передвигается расторопно, если нет — то муторно тащится. В этом троллейбусе 1994 года выпуска какие-то проблемы с дисбалансом узлов силовой установки, кардана или редуктора — разгон нормальный, но есть ощутимая вибрация.
В сторону площади Калинина едет чуть больше пассажиров, некоторые уже стоят. Состояние, конечно, тоже не очень — почерневшие потолки, изолента на ручках сидений, грязные стекла.
В центральной части Новосибирска важное преимущество троллейбуса перед авто — быстрое движение по выделенной полосе. Проверим — час пик, Красный проспект забит, навигатор прогнозирует 20 минут от площади Калинина до площади Ленина на машине. Меня подбирает борт номер 3306, это уже модель посвежее, «Тролза-5275.05» «Оптима» 2007 года.
Но всё равно троллейбус уже подуставший, все-таки 14 лет бегает.
В районе Гагаринской от выделенной полосы толку нет, долго стоим в общей куче. Зато потом катимся бодро, а за окном наблюдаем автомобили в пробке — приятно. Кстати, в пике на этом участке мы развивали скорость под 50 км/ч — трамвай с его 25 км/ч даже не сравнится. Прибытие на площадь Ленина через 14 минут — ну да, чуть побыстрее.
Переносимся на «Вокзал-Главный». Привокзальная площадь, запах беляшей, какие-то торговые палатки. Колхоз в общем. За 30 лет ничего не изменилось — давно тут надо было разбить сквер с дорожками и фонарями.
Маршрут № 2 «Вокзал — Гор. аэропорт», салон почти пустой. Видно, нет желающих проехать до аэродрома, самолеты-то давно уже не летают.
А я сажусь в 23-й до проспекта Дзержинского, это старенький реконструированный ЗиУ-682Г. Народу тоже немного, но на остановках пассажиры стабильно подсаживаются.
Помню, в этих старых троллейбусах самым лучшим местом был уголок, располагающийся слева возле задней двери, закуток с поручнями. Бывало, встанешь туда, вокруг давка, а ты стоишь такой, защищенный поручнями, и смотришь в заднее стекло.
А если еще и вечер, а если еще и под хороший разгон троллейбуса — смотришь свысока на отдаляющиеся машины, балдеж!
Площадь Калинина, самый час пик, суета, толчея, на остановках народу тьма-тьмущая. Запах метро и чего-то жареного, молодежь стоит за хот-догами. Тоже купил себе хот-дог, 57 рублей всего, вспомнил детство — романтика!
Пока жду троллейбуса, наблюдаю за автобусами — ходят неравномерно. В какой-то момент образовался перерыв минут 10, народу стало еще больше. И вот пассажиры набиваются в автобус — настоящая давка. Бедные, бедные люди, ничего за 30 лет не изменилось. Какая дистанция, какие коды, какой вирус — все в одной куче. Впрочем, это проблема не только Новосибирска, посмотрите на давку в метро Москвы или как специальные люди утрамбовывают пассажиров в метро Токио.
Наконец подъезжает троллейбус, народу тут, в отличие от автобуса, откровенно немного. Оно и понятно: автобусы идут до конечных остановок густонаселенных районов, а троллейбусы до них просто не доезжают.
Переносимся на площадь Маркса. Маршрут № 8, тоже вполне свободно и никакой давки.
Утренние маршруты тоже не отличаются заполненными салонами — пассажиры есть, но только на сидячих местах, почти никто не стоит.
А что с самыми свежими троллейбусами 2013 года? Вот он, красавец, «Тролза-5265.00» «Мегаполис». Низкопольная конструкция (шагаешь всего на одну ступеньку), широкие двери, современный внешний вид.
В нашем городе они появились новенькими в 2013 году, но за 8 лет износ, конечно, заметен. Или что-то на кузове повреждено, или в салоне поцарапано, загрязнено.
Но в целом прилично — сиденья мягкие, в хорошем состоянии. Удобные поручни, теплая печка сзади, хороший ход, мягкая подвеска.
Есть камеры наблюдения и объявления, призывающие снять рюкзак.
Троллейбус, как и трамвай, тоже является романтическим образом в различных произведениях искусства. Например, песня Булата Окуджавы «Синий троллейбус»: «Последний троллейбус, по улице мчи, верши по бульварам круженье... Последний троллейбус плывет по Москве». Вряд ли такие строки можно представить со словом «маршрутка». Или вот советский фильм «Первый троллейбус» с Олегом Далем. Или группа «Сплин»: «Замер троллейбус в троллейбусном парке». Или Виктор Цой: «И каждый с надеждой глядит в потолок троллейбуса, который идет на восток».
Что же делать с этим транспортом? Новый отечественный троллейбус «Адмирал» стоит под 20 миллионов рублей, а то и выше. Покупать их вместо переделанных белорусских трамваев за 19 миллионов рублей? Покупать подержанные в приличном состоянии? А может, покупать электробусы КАМАЗ (как в Москве) за 30 миллионов? Кстати, есть электробусы с «рогами» для подзарядки от контактной сети, такой может ехать до конца сети, а потом дальше до густонаселенного микрорайона.
Всё упирается, как обычно, в «денег нет и не будет». Поэтому для начала надо хотя бы убрать совсем старые модели из центра города перед чемпионатом мира по хоккею и заменить их «Тролзами-Мегаполис». Все-таки лицо города, негоже иностранцам показывать такое.
Хотя сам по себе старый троллейбус ЗиУ-682Г — это же настоящая машина времени, он ведь ездил еще в годы СССР. И если вам интересно вспомнить детство/молодость и Советский Союз, садитесь в троллейбус, идите на заднюю площадку и смотрите в окошко.
Подробнее, как авторедактор НГС бросил машину и поездил на трамваях, читайте тут.