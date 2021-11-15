Испытано на себе. Как журналист НГС в час пик ездил на троллейбусах Новосибирска — заметки из пробок

В предыдущей серии дорожных заметок мы рассказывали о текущем состоянии новосибирских трамваев — авторедактор НГС Дмитрий Косенко проехал по нескольким маршрутам и описал свои впечатления. В новой серии мы устроили пассажирский тест-драйв троллейбусам. Что в них хорошего, что плохого и есть ли перспективы — читайте в нашем обзоре.



Троллейбусное движение в Новосибирске открыли в 1957 году, своего расцвета этот транспорт достиг к концу 80-х с открытием четвертого депо. Тогда длина контактной сети превышала 200 километров, а троллейбусов в городе насчитывалось более трехсот. Затем началось сокращение и сети (до 130 километров на сегодняшний день), и числа маршрутов (с 35 до 13), и подвижного состава (до 250 единиц).