«Цены раздули, как на квартиры». Разбираемся, из-за чего так подорожали услуги в ветклиниках

Первичная консультация стоит от 650 до 2000 рублей Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU











Лечение домашних питомцев обходится порой дороже, чем обследование их хозяев. В среднем россияне тратят на ветклиники порядка 3,5 миллиарда рублей в месяц. За первый квартал 2024 года стоимость услуг в больницах для животных выросла на 15%.

С чем связано подорожание, корреспондент MSK1.RU выяснила у ветеринарного врача, экономиста и знаменитого дрессировщика кошек.



«Всё приходится обновлять»

Ветеринар Алексей Меркулов объяснил: дорожает всё — оборудование для исследований, препараты и даже медицинские халаты.



— В ветклиниках стоимость услуг близка к тем, что есть в клиниках для людей. Некоторые аппараты, например УЗИ-аппарат, устаревает лет за 5–7. Может, он еще способен поработать лет 20, но при этом новое оборудование обеспечивает гораздо более качественную диагностику, и с ним работать комфортнее, — сказал Алексей Меркулов. — В общем, приходится всё периодически обновлять. Например, я занимаюсь гастроскопией, для ее проведения аппарат сейчас требует замены.

Аппарат, с которым я работаю, стоил ранее тысяч 800, сейчас же его цена — от 1 миллиона 200 тысяч рублей и выше Алексей Меркулов, врач-хирург, заведующий диагностическим отделением

Ветеринар рассказал также о том, что, когда владелец клиники покупает оборудование, он, соответственно, рассчитывает на какую-то окупаемость. Всё это уходит в стоимость услуг, которые клиника оказывает. А в последнее время повышение цен на оборудование и услуги связано в том числе с санкциями.

Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU











— Допустим, у нас сейчас сломалась матрица на гастроскопе, и придется теперь месяцев пять ждать, когда из Китая новую доставят. Причем по эксплуатационным качествам она в чем-то все-таки проигрывает немецкому производителю. И наш отечественный производитель тоже проигрывает, — заметил Алексей. — Резервные гастроскопы у нас есть, но более низкого качества, а в некоторых клиниках таких подмен вообще нет.

Недавно возникла ситуация, когда сразу в нескольких клиниках Москвы эндоскопы сломались. Найти место для проведения такой процедуры было очень сложно Алексей Меркулов, врач-хирург, заведующий диагностическим отделением

Также, по словам ветеринара, растут цены и на анализы, потому что дорожают реагенты, которые требуются для выполнения исследований. И каждый аппарат имеет свои определенные жидкости для промывки. Они тоже дорожают.



Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU











«Узнав о стоимости, пациенты уходят»

Алексей Меркулов рассказал также о том, что консультация, без стоимости анализов и процедур, сейчас стоит от 650 до 2000 рублей. А если прием ведет ведущий специалист, стоимость другая — от 5 до 8 тысяч рублей. Когда же животное в тяжелом состоянии, сутки его содержания в клинике может стоить 25–30 тысяч, иногда — 60, а то и более 100 тысяч. Раньше было 15–20 тысяч.

Стоимость стационара и первичного приема растет медленнее всего, отмечает ветврач. Сильнее подорожали зависимые от расходников и оборудования процедуры.



— Редко, но случается, когда пациенты, узнав о высокой стоимости, разворачиваются и уходят, — сказал Алексей Меркулов. — А в каких-то ветклиниках цены снижают, делают акции, но при этом компенсируют всё за счет повышения стоимости расходных материалов. Общий чек не меняется.



Одна из самых дорожающих услуг — это наркоз. Но от него, конечно, никто не отказывается. Не резать же животное без анестезии Алексей Меркулов, врач-хирург, заведующий диагностическим отделением

Ветеринар рассказал также о том, что час нахождения кошки под наркозом обходится хозяину сейчас в 5–6 тысяч рублей, а, например, летом это стоило от 3500–4500 тысяч рублей. И чем животное крупнее и тяжелее — тем дороже. За наркоз крупной собаки придется заплатить от 12 до 20 тысяч рублей. Существует несколько типов наркоза.

— Если же пациенты желают сделать максимально безопасно и максимально быть уверенными в результате, могут выбрать газовый наркоз. Здесь уже другие деньги. Применение газа для маленькой собаки или кошки поднимет цену наркоза рублей на 500, а, например, для алабая — уже на несколько тысяч. Стоимость газа выросла раза в два в течение года, — добавил Алексей Меркулов.

Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU











«За услуги-то зачем цены поднимать?»

Экономист Алексей Родин заявил, что траты россиян на ветеринарные услуги дешеветь не будут.



— Во-первых, из-за антироссийских экономических санкций повысилась стоимость медицинских препаратов, используемых в ветеринарии. Их везут из других государств, и учитываются все логистические расходы, — сказал Алексей Родин. — Во-вторых, вследствие общей инфляции в стране произошел рост стоимости большинства товаров и услуг.



Дрессировщик кошек, народный артист РСФСР Юрий Куклачев возмущен ценами на услуги для животных в ветеринарных клиниках.



— Цены раздули, как на квартиры. Если раньше двушка стоила, например, 3 миллиона рублей, сегодня за такую же просят уже от 15 миллионов, — заметил Юрий Куклачев. — В моем Театре кошек тоже всё дорожает — корм для животных и прочее, но я цены на билеты не поднимаю. Да, я стал получать в два-три раза меньше, но я не могу разрешить себе цены изменить, потому что знаю — дети тогда на мои представления не придут.

Народный артист заявил, что и в ветеринарных клиниках должны понимать, что далеко не каждая бабушка сможет за 50 тысяч рублей в сутки вылечить свою кошку.



— Говорят, что дорожает лекарство, но за услуги-то зачем цену поднимать? Оставьте то, что было раньше, но нет — поднимают заодно. А между прочим, можно не только цену оставить, а еще ее чуть-чуть и понизить, — добавил Юрий Куклачев.