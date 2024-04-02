НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

2 м/c,

ю-з.

 751мм 85%
Подробнее
7 Пробки
USD 92,29
EUR 99,57
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Когда зимнюю резину менять на летнюю

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Статья за мусорный подряд
Как найти работу в ИТ-компании
Убыточные аптеки
Кандидаты в шорт-лист премии
Ночуют возле школы
Афиша на апрель
Антирейтинг автобусов
НГС в Telegram
Животные «Была без части хвоста»: финского попугая спасли в Новосибирске — смотрим фото и видео с яркой птичкой

«Была без части хвоста»: финского попугая спасли в Новосибирске — смотрим фото и видео с яркой птичкой

Самку выпустили после реабилитации

258
1 комментарий
У птицы яркое оперение

Новосибирские волонтеры спасли и выпустили на волю после реабилитации самку щура — яркую птицу, которую еще называют «финскими попугаями». Ее нашли в конце января в районе улицы Пархоменко.

— Во что-то она врезалась, видимо. Не было части хвоста, скорее всего удирала от какого-то хищника, — объяснили корреспонденту НГС в Центре реабилитации диких животных.

Птица была бодра, несмотря на травмы. Восстановилась примерно за три недели и была отпущена на волю.

Птица была счастлива оказаться вне клетки.

Птица вела себя дома хорошо, но воля все же лучше

В начале марта редкую бело-розовую птицу заметили в Новосибирске — биолог объяснил, кто был на снимке, сделанном в Академгородке.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.
ПО ТЕМЕ
Птица Новосибирск Щур Спасли птицу Новосибирские волонтеры
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Время кармической четверки: чего ждать от апреля — прогноз нумеролога по датам рождения
Алина Шадрина
Мнение
За деньги — да: секс-колумнистка НГС — о том, как хитрые продавцы делают любовь товаром и когда это не работает
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Мнение
«Каждый считает своим долгом сравнить тебя с доской». Как хейтеры одолевают худых людей — гневная колонка
Юлия Долгополова
тюменка
Рекомендуем
Знакомства

fireresqueservice,  35

Танюшка,  35

Юлия,  57

Оксана,  44

Swetlana,  47

Ирина,  36

Начать знакомиться
Объявления

Детективное агентство Легион

5 000 ₽

Пластиковые Окна

900 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление