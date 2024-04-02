«Была без части хвоста»: финского попугая спасли в Новосибирске — смотрим фото и видео с яркой птичкой

Новосибирские волонтеры спасли и выпустили на волю после реабилитации самку щура — яркую птицу, которую еще называют «финскими попугаями». Ее нашли в конце января в районе улицы Пархоменко.
— Во что-то она врезалась, видимо. Не было части хвоста, скорее всего удирала от какого-то хищника, — объяснили корреспонденту НГС в Центре реабилитации диких животных.
Птица была бодра, несмотря на травмы. Восстановилась примерно за три недели и была отпущена на волю.
Птица была счастлива оказаться вне клетки.
В начале марта редкую бело-розовую птицу заметили в Новосибирске — биолог объяснил, кто был на снимке, сделанном в Академгородке.