На зубок: белые медвежата проверили первый лед — милое видео из Новосибирского зоопарка

В Новосибирском зоопарке им. Р.А. Шило вольер белых медвежат-двойняшек покрылся снегом и льдом. Животные вышли на прогулку и решили проверить заледеневшую поверхность на прочность. Видео с медвежатами сняли постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.
На кадрах видно, как один из детенышей медведицы Герды идет к своей сестре-двойняшке, которая находится на лестнице бассейна. В какой-то момент он тянется к воде, и, кажется, что хочет прыгнуть, но затем отходит от заледеневшего бассейна.
Другой белый медвежонок решил попробовать лед «на зубок». Он достает из воды ледышку, поднимает и бросает ее на поверхность, но хрупкий материал разбивается на маленькие кусочки.
Снег появился как в вольере белых медвежат, так и манулов. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков снял, чем занимаются в начале ноября дикие коты. Публикуем фотографии.