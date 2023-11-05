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На зубок: белые медвежата проверили первый лед — милое видео из Новосибирского зоопарка

Детеныши робко касались лапками поверхности воды

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В вольере медвежат появился снег

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В Новосибирском зоопарке им. Р.А. Шило вольер белых медвежат-двойняшек покрылся снегом и льдом. Животные вышли на прогулку и решили проверить заледеневшую поверхность на прочность. Видео с медвежатами сняли постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.

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Видео с медвежатами сняли постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова

Видео: Анна Новикова/youtube.com

На кадрах видно, как один из детенышей медведицы Герды идет к своей сестре-двойняшке, которая находится на лестнице бассейна. В какой-то момент он тянется к воде, и, кажется, что хочет прыгнуть, но затем отходит от заледеневшего бассейна.

Другой белый медвежонок решил попробовать лед «на зубок». Он достает из воды ледышку, поднимает и бросает ее на поверхность, но хрупкий материал разбивается на маленькие кусочки.

Снег появился как в вольере белых медвежат, так и манулов. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков снял, чем занимаются в начале ноября дикие коты. Публикуем фотографии.

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