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«Очень агрессивный и боевой»: волонтеры выхаживают сокола, которого сбил автобус в Новосибирске

Как только птица оправится, ее выпустят

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Сокол получил черепно-мозговую травму средней тяжести

Сокол получил черепно-мозговую травму средней тяжести

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Сокола-пустельгу сбил автобус в Новосибирске. Волонтеры сейчас выхаживают птицу, которая имеет очень высокие шансы вернуться в дикую природу. Инцидент произошел 24 апреля в Центральном районе.

— Сокола сбил автобус на глазах у девушки. Она его подобрала, отвезла в ветеринарную клинику, где ей сказали, что дикими птицами не занимаются, и дали наш телефон, — объяснили корреспонденту НГС в Центре реабилитации диких животных.

Сокол получил черепно-мозговую травму средней тяжести. Других травм у него нет, поэтому птица уже летает и маневрирует.

— Очень агрессивный и боевой, — добавили волонтеры. — Ориентировочно — неделю на восстановление и выпуск.

Ранее в Новосибирске зоозащитники рассказали, как спасли пятерых щенков из подполья аварийного дома, который расположен на пересечении Гаранина и Бориса Богаткова.

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