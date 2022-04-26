«Очень агрессивный и боевой»: волонтеры выхаживают сокола, которого сбил автобус в Новосибирске
Как только птица оправится, ее выпустят
Сокола-пустельгу сбил автобус в Новосибирске. Волонтеры сейчас выхаживают птицу, которая имеет очень высокие шансы вернуться в дикую природу. Инцидент произошел
— Сокола сбил автобус на глазах у девушки. Она его подобрала, отвезла в ветеринарную клинику, где ей сказали, что дикими птицами не занимаются, и дали наш телефон, — объяснили корреспонденту НГС в Центре реабилитации диких животных.
Сокол получил черепно-мозговую травму средней тяжести. Других травм у него нет, поэтому птица уже летает и маневрирует.
— Очень агрессивный и боевой, — добавили волонтеры. — Ориентировочно — неделю на восстановление и выпуск.
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