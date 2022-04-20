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Волонтеры достали пятерых щенков из аварийного доме — видео, на котором за собачкой лезут в подполье

Больше часа зоозащитники провели в узком пространстве под полом

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Трое щенковй ищут себе новый дом, двух спасенных собак уже пристроили

Трое щенковй ищут себе новый дом, двух спасенных собак уже пристроили

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В Новосибирске волонтеры приюта для бездомных животных Новосибирска рассказали, как спасли пятерых щенков из подполья аварийного дома, который расположен на пересечении Гаранина и Бориса Богаткова.

Об инциденте волонтеры сообщили на прошлой неделе у себя в социальных сетях. В конце марта им стало известно, что в полу дома, который собираются сносить, живут пять щенков.

— Уже нагнали технику и рабочих, они были готовы крушить и рушить. У кураторов (работников городского приюта) не получилось самостоятельно достать малышей, а мы не смогли отказать и выехали на место, — рассказали в соцсетях волонтеры.

На месте оказалось, что щенки привыкли находиться под одной большой комнатой и четверых малышей достали быстро.

— Пятый щенок решил не ограничивать нас экскурсией под одной комнатой и предложил исследовать всё подполье. Мы искали новые лазы, ломали пол в комнатах (к сносу дома уже подключились строители), у нас не было с собой топоров и мы отбирали инструменты у работников, — поделились эмоциями волонтеры.

Поиск одного щенка занял час. Несмотря на трудности волонтеры достали всех щенков.

Волонтер Алена Байкова рассказала НГС, что щенков привили и сейчас они находятся на передержке.

— Двоих: одного мальчика и одну девочку уже пристроили. Остальные ждут своих родителей, — поделилась Алена.

Новосибирский приют для хаски снял щенков, которых они спасли с улицы вместе с их матерью, в волшебной фотосессии — в стиле книг о «Гарри Поттере».

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