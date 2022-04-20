Волонтеры достали пятерых щенков из аварийного доме — видео, на котором за собачкой лезут в подполье

В Новосибирске волонтеры приюта для бездомных животных Новосибирска рассказали, как спасли пятерых щенков из подполья аварийного дома, который расположен на пересечении Гаранина и Бориса Богаткова.



Об инциденте волонтеры сообщили на прошлой неделе у себя в социальных сетях. В конце марта им стало известно, что в полу дома, который собираются сносить, живут пять щенков.

— Уже нагнали технику и рабочих, они были готовы крушить и рушить. У кураторов (работников городского приюта) не получилось самостоятельно достать малышей, а мы не смогли отказать и выехали на место, — рассказали в соцсетях волонтеры.

