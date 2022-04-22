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Манул принял «песочные» ванны: милое видео из Новосибирского зоопарка

Дикий котик Зеленогорск довольно растянулся на песке в своем вольере

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Манула сняла на камеру телефона сибирячка

Манула сняла на камеру телефона сибирячка

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Манул Зеленогорск из Новосибирского зоопарка им. Р. А. Шило попал на милое видео — котик решил принять «песочные» ванны. Записью с НГС поделился новосибирец Роман Паулов, который опубликовал забавный ролик на свой ютьюб-канал.

Роман рассказал, что короткое видео в минувший четверг записала его жена, Виктория Малышко. На нем манул деловито порылся лапкой в песке и принялся довольно в нем валяться.

В январе манул Зеленогорск прославился буквально на весь мир. Котик тогда тоже попал на видео Романа Паулова. Зверек сначала зевнул, а потом ставил свои передние лапы на хвост. Видео набрало 6,1 миллиона просмотров.

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