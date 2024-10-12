НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-1°

облачно, без осадков

ощущается как -7

6 м/c,

сев.

 753мм 51%
Подробнее
3 Пробки
USD 96,07
EUR 105,11

Новосибирец час гнался за лихачом после ДТП

Банды и маньяки из 90-х
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Неделя в Узбекистане
Бьюти-процедуры для животных
Вата в лёгких
Дубайский шоколад из тик-тока
Новости в Telegram
Страна и мир Михаэль Шумахер впервые за 11 лет появился на людях — что известно о его состоянии

Михаэль Шумахер впервые за 11 лет появился на людях — что известно о его состоянии

Легенда «Формулы-1» посетил свадьбу своей дочери

1 714
9 комментариев

Михаэль Шумахер впервые за 11 лет появился на людях после травмы головы. О том, что легенда «Формулы-1» присутствовал на свадьбе своей дочери Джины в конце сентября, сообщило издание Daily mail, добавив, что у всех гостей на время церемонии забрали телефоны, чтобы никто не мог сфотографировать бывшего гонщика.

29 декабря 2013 года Михаэль Шумахер на отдыхе с семьей во французских Альпах съехал с трассы, споткнулся о припорошенный свежим снегом камень, упал и ударился головой. Шлем Шумахера разлетелся на части, но именно он, по словам врачей, спас гонщику жизнь.

Сейчас за Шумахером ежедневно ухаживает супруга и медицинские работники в элитном поместье Лас-Бирас на Майорке.

— Все его родные и близкие, все скучают по Михаэлю. Но Михаэль рядом. Пусть он другой, но он здесь, — говорила супруга Михаэля Коринна Шумахер в документальном фильме 2021 года.

По некоторым данным, Шумахер не может сам ходить, есть и говорить. Но за все почти 11 лет с момента происшествия семья не рассказывала о здоровье легендарного гонщика, объясняя это желанием самого Михаэля оставить эту историю пока конфиденциальной.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE5
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Гость
48 минут
Айртон ждёт на гонки...
Гость
38 минут
А пас бы свиней какя жил бы себе припеваюче здоровый как бык ел бы свежий шашлык- опять же как я-баб ласкал - за волосы держал-
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Будто там коровы стоят»: дизайнер и блогер Артемий Лебедев высказался про туалет
Артемий Лебедев
дизайнер, блогер
Мнение
40 лет выдержки: журналист НГС посмотрел «Мегалополис» — чем цепляет раскритикованный долгострой автора «Крёстного отца»
Анонимное мнение
Мнение
«Перед глазами эта картина»: сенатор Владимир Городецкий — о том, как строили Бугринский мост
Анонимное мнение
Мнение
«Не люблю нытиков»: вахтовик с зарплатой 300 тысяч ответил тем, кто жалуется на свой доход
Анонимное мнение
Мнение
«В 90-е это никого не удивляло»: журналистка НГС — о том, как ходила на поводке по Новосибирску и мяукала в школе
Анна Скок
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

Dmitry,37

Светлана,38

Грекк,40

Ксения,38

Гостевой Гость,48

Максим,38

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление