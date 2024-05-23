Военный билет за 800 тысяч? Пять главных ошибок призывников и к кому им идти за помощью

Весенний призыв уже в самом разгаре. Он продлится до 15 июля. А еще совсем недавно в России подняли призывной возраст — теперь срочной службе подлежат мужчины с 18 до 30 лет. Также в этом году в тестовом режиме запустили электронные повестки для призывников. Они считаются врученными с момента их публикации в реестре.
MSK1.RU поговорил с юристом медицинско-правовой компании «ПризываНет» Клавдией Бакуменко, чтобы разобраться, какие ошибки допускают «срочники» при призыве в армию. Собрали важную информацию в карточках.
- Не пользуются услугами специалистов
- Не знают свои права
- Нелегально покупают военный билет
- Уклоняются от срочной службы
- Не соблюдают сроки призыва
Не пользуются услугами специалистов
Призыв на военную службу, как правило, сопровождается долгим бюрократическим процессом — нужно получить все выписки, пройти медкомиссию, несколько раз явиться в военкомат. При этом не все знают, что можно обратиться за помощью к юристам.
— Мы имеем право оказывать юридическую помощь призывникам по вопросам, связанным с их воинским учетом, призывом на военную службу, обжалованием решений и заключений призывной комиссии и другими юридическими вопросами. Законодательных запретов на это нет, — поясняет Клавдия Бакуменко.
Это подтверждают Федеральный закон № 53 «О воинской обязанности и военной службе», постановление Правительства РФ № 663 «Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации», а также постановление Правительства РФ № 565 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе» и другие подзаконные акты.
Главная задача юриста при сопровождении призывника — это не допустить нарушение его прав, свобод и законных интересов.
Не знают свои права
Призыв в армию звучит для некоторых как приговор. При этом многие срочники не в курсе, какие есть способы получить отсрочку или освобождение. Согласно Федеральному закону № 53 «О воинской обязанности и военной службе» призывник точно освобождается от службы в армии, если:
он уже прошел АГС (альтернативная гражданская служба);
состояние здоровья не позволяет пройти службу;
он уже отслужил в армии другого государства, с которым заключен международный договор.
Основания, дающие право на освобождение от армии (этим правом можно воспользоваться по желанию):
наличие ученой степени;
смерть родного брата или отца во время прохождения службы по призыву или военных сборов.
Также можно получить отсрочку от армии, они тоже делятся на обязательные и необязательные. К первому типу обстоятельств относятся:
семейные: при необходимости в уходе за близкими, опекунстве над несовершеннолетним братом или сестрой при соблюдении требований закона;
наличие детей: при условии, что их не меньше двух, либо один ребенок и беременная супруга, при воспитании ребенка без матери, воспитании ребенка-инвалида до 3 лет;
служебные: при службе в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения и таможенных органах Российской Федерации или службе в войсках национальной гвардии при условии окончания профильных образовательных учреждений;
по состоянию здоровья: при наличии заболеваний, не позволяющих гражданину временно быть годным к военной службе.
К необязательным относятся:
образовательные (обучение в СПО, вузе, аспирантуре, школе и т. д.);
для беженцев и вынужденных переселенцев;
в соответствии с указами президента, например, для IT-специалистов;
статусные: при занимании статуса кандидата в депутаты или депутата.
Нелегально покупают военный билет
В последние годы сайты-агрегаторы кишат мошенниками, предоставляющими псевдоюридические услуги. Они обещают «сделать» военный билет за баснословные деньги. Цены доходят до 800 тысяч рублей и более. По данным Главного аналитического центра МВД, только за 2023 год было зарегистрировано 13 873 случая, связанных с коррупцией:
получение взятки — 5960 эпизодов;
дача взятки — 5657 случай;
посредничество во взяточничестве — 2256 инцидентов.
Наказывается тот, кто дал взятку (Статья 291 УК РФ) и тот, кто ее получил (Статья 290 УК РФ). За эти преступления предусмотрено несколько видов наказаний, размер которых зависит от квалифицирующих признаков.
Максимальное наказание за дачу взятки (Статья 291 УК РФ) — лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
Максимальное наказание за получение взятки (Статья 290 УК РФ) — лишение свободы до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы либо штрафом в размере до стократной суммы взятки и лишением права занимать определенные должности или деятельностью на срок до 3 лет.
Уклоняются от срочной службы
В последние годы в России ужесточили ответственность за уклонение от призыва — вплоть до уголовной ответственности. Новостные ленты пестрят последствиями полицейских рейдов в поисках беглецов.
Уклонистов от срочной службы судят по статье 328 УК РФ. Она предусматривает несколько видов наказаний:
штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев;
принудительные работы на срок до двух лет;
арест на срок до 6 месяцев за отказ от прохождения альтернативной службы, и до 2 лет лишения свободы за уклонение от срочной службы.
— Уклоняясь от явки в военный комиссариат, всегда существует опасность передачи дела в следственный комитет РФ для возбуждения уголовного дела в отношении такого призывника. Поэтому так важно соблюдать обязанности, установленные законом и являться по повесткам военкомата на призывные мероприятия, — рассказывает юрист Клавдия Бакуменко.
В случае если призывник предоставит доказательства уважительной причины неявки по повестке в военный комиссариат, уголовное дело будет прекращено. К таким причинам относятся:
Нетрудоспособность призывника (заболевание или увечье).
Тяжелое состояние здоровья близких родственников гражданина либо участие в их похоронах.
Препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, например стихийное бедствие.
Другие причины, которые суд или призывная комиссия могут признать уважительными.
Доказательствами могут служить письменные документы, подтверждающие уважительность неявки. Например, больничный лист, открытый в связи с состоянием здоровья призывника, или справка о смерти родственника.
Не соблюдают сроки призыва
Необходимо обращать внимание на дату и время явки в военный комиссариат. Приходить на мероприятия, указанные в повестке, необходимо без опоздания, иначе это может влечь за собой административную или уголовную ответственность (в случае злостного уклонения от призыва).
— Если повестка выдается на прошедшую дату, то нужно в течение 14 дней со дня ее получения сообщить об этом лично, явившись в военкомат, либо же уведомить ведомство о «просроченной» повестке в электронном виде через свой личный кабинет на «Госуслугах», — говорит Бакуменко.
Каждый отдельный случай уклонения от призыва будет рассматриваться Следственным комитетом РФ индивидуально. Не всем гражданам удастся своевременно уведомить военный комиссариат об уважительных причинах неявки по повестке, и в связи с этим военный комиссариат передает материалы личного дела призывника в Следственный комитет РФ для возбуждения уголовного дела.
Ранее мы рассказывали, что изменилось в требованиях к здоровью призывников. Также мы писали, что частные клиники будут передавать данные о клиентах в военкоматы. Почитайте еще, как выглядит портрет среднестатистического призывника.