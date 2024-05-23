Военный билет за 800 тысяч? Пять главных ошибок призывников и к кому им идти за помощью

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Необходимо обращать внимание на дату и время явки в военный комиссариат. Приходить на мероприятия, указанные в повестке, необходимо без опоздания, иначе это может влечь за собой административную или уголовную ответственность (в случае злостного уклонения от призыва).

— Если повестка выдается на прошедшую дату, то нужно в течение 14 дней со дня ее получения сообщить об этом лично, явившись в военкомат, либо же уведомить ведомство о «просроченной» повестке в электронном виде через свой личный кабинет на «Госуслугах», — говорит Бакуменко.