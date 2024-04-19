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Страна и мир Весна, ты чего? Центральную Россию заносит снегом — чего ждать от погоды дальше

Весна, ты чего? Центральную Россию заносит снегом — чего ждать от погоды дальше

Причиной ливней и снегопадов стал Балканский циклон

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Днем 19 апреля в Санкт-Петербурге пошел снег

Трассу М-11 «Нева» заносит снегом на территории Новгородской и Тверской областей, снег уже пошел и в Санкт-Петербурге. Как сообщает центр «Фобос», погоду испортил «активный балканский циклон».

Так сейчас в Великом Новгороде

Тот же циклон стал причиной ливней в Москве и приведет к похолоданию и формированию временного снежного покрова. Как сообщается на сайте новостей центра «Фобос», в Санкт-Петербурге и Великом Новгороде в выходные 20–21 апреля появятся «вполне декабрьские сугробы» — высотой до 10 см.

Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что ночью 20 апреля в Ленинградской области будет идти снег, в отдельных районах даже может быть метель.

Это видео из Санкт-Петербурга

20 апреля снег может добраться до Московской области. По данным Росгидрометцентра, завтра в столице местами пройдут небольшие дожди, ночью возможно с мокрым снегом. Ветер будет усиливаться ночью в порывах до 18 м/с, температура ночью в Москве будет понижаться до +2 градусов, в Московской области — до нуля.

— Отметим, что этот рецидив зимы и похолодание окажутся весьма кратковременными, — сообщает центр «Фобос». — Так, в субботу дневная температура в Москве понизится с сегодняшних +15 до +12 градусов. А уже с воскресенья вместе с разрозненными массивами дождевых туч в центр России вновь начнет поступать более теплый воздух. Так что в понедельник столбики термометров дотянутся до +18 градусов.

И снова Питер

Пока центральную Россию засыпает снегом, на Урале и за ним продолжается половодье — в Тюменской области деревню полностью затопило за одну ночь, а в Курганской области река Тобол поднялась до уровня 1015 сантиметров, превысив максимум 1994 года.

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