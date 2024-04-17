«Стыдоба! Не будьте стадом баранов»: на концерте Александра Серова произошел конфуз. Певец сам рассказал, как всё было

14 апреля в Угличе Ярославской области прошел концерт (12+) народного артиста России Александра Серова. Певец выступал в местном Дворце культуры. Концерт начался в 18 часов. Правда, один из зрителей в группе «Подслушано | Углич» сообщил, что до полного финала выступления досидели далеко не все.

— Стыдоба! — написал угличанин. — Приехал народный артист. Еще играли музыканты, певец вышел их представить и, возможно, спеть на бис — и увидел перед собой пустующий зал. Зрители понеслись в гардероб за своими одеждами. Люди, это неуважение к гостям, не будьте вы стадом баранов! Дождитесь, когда артисты покинут сцену, — это вопрос считаных минут!

Александр Серов известен слушателю благодаря хитам «Я люблю тебя до слёз», «Мадонна», «Ты меня любишь», «Сюзанна», «Ворованная ночь» и другим. В июле 1991 года ему присвоено звание «Заслуженный артист России», а 27 декабря 2004 года он был удостоен звания «Народный артист России».

— Низкий поклон зрителям Углича! Это маленький городок — чистая, прозрачная провинция! Все, кто пришел на концерт, на последней песне встали и стоя мне аплодировали! И когда песня закончилась, продолжали аплодировать. Для меня это большая честь! Я поблагодарил зрителей, попрощался и ушел со сцены. Но через пять минут понял, что забыл представить оркестр. Вышел, начал представлять. На тот момент часть зрителей еще оставалась в зале, часть уже ушла. У меня к зрителям абсолютно никаких претензий нет! Тем более что был воскресный день, завтра всем на работу, — прокомментировал ситуацию Александр Серов порталу 76.RU.