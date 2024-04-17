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Страна и мир эксклюзив «Стыдоба! Не будьте стадом баранов»: на концерте Александра Серова произошел конфуз. Певец сам рассказал, как всё было

«Стыдоба! Не будьте стадом баранов»: на концерте Александра Серова произошел конфуз. Певец сам рассказал, как всё было

Певец опроверг информацию, что зрители в Угличе покинули зал до финала выступления

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Александр Серов выступил в Угличе 14 апреля

14 апреля в Угличе Ярославской области прошел концерт (12+) народного артиста России Александра Серова. Певец выступал в местном Дворце культуры. Концерт начался в 18 часов. Правда, один из зрителей в группе «Подслушано | Углич» сообщил, что до полного финала выступления досидели далеко не все.

— Стыдоба! — написал угличанин. — Приехал народный артист. Еще играли музыканты, певец вышел их представить и, возможно, спеть на бис — и увидел перед собой пустующий зал. Зрители понеслись в гардероб за своими одеждами. Люди, это неуважение к гостям, не будьте вы стадом баранов! Дождитесь, когда артисты покинут сцену, — это вопрос считаных минут!

Александр Серов известен слушателю благодаря хитам «Я люблю тебя до слёз», «Мадонна», «Ты меня любишь», «Сюзанна», «Ворованная ночь» и другим. В июле 1991 года ему присвоено звание «Заслуженный артист России», а 27 декабря 2004 года он был удостоен звания «Народный артист России».

Наши коллеги из 76.RU связались с самим Александром Серовым. Он опроверг информацию, что зрители покинули зал, не дождавшись окончания выступления. Артист рассказал, как события развивались на самом деле.

— Низкий поклон зрителям Углича! Это маленький городок — чистая, прозрачная провинция! Все, кто пришел на концерт, на последней песне встали и стоя мне аплодировали! И когда песня закончилась, продолжали аплодировать. Для меня это большая честь! Я поблагодарил зрителей, попрощался и ушел со сцены. Но через пять минут понял, что забыл представить оркестр. Вышел, начал представлять. На тот момент часть зрителей еще оставалась в зале, часть уже ушла. У меня к зрителям абсолютно никаких претензий нет! Тем более что был воскресный день, завтра всем на работу, — прокомментировал ситуацию Александр Серов порталу 76.RU.

Певец подчеркнул, что концерт на самом деле прошел блестяще и он остался в восторге от того, как радушно его встретила публика.

На видео видно, что зал стоя аплодирует артисту в конце выступления

А вот концерт Славы в том же ДК в декабре 2023 года прошел не так гладко. По словам зрителей, Анастасия Сланевская запуталась в репертуаре и материлась со сцены.

Елена Ваенга, которая выступала в Ярославле в феврале, осталась довольна тем, как ее встретила публика. После концерта она выложила на своей странице в соцсетях герб Ярославля с подписью: «Спасибо, Ярославль!»

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Александр Серов Певец Концерт Углич
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