Километры трущоб и толпы нищих. Как и чем живет один из крупнейших городов Индии — рассказ туристки

Источник: Городские порталы

Турция? Египет? Для тех, кто любит путешествовать — эти варианты звучат слишком банально. Другое дело Индия: огромная, пестрая и запоминающаяся. Наталья Бурухина из Нижнего Новгорода отправилась туда, чтобы увидеть контрасты страны своими глазами. Как выглядело это необычное путешествие — смотрите в нашем видео.



Побывать в Индии было давней мечтой Натальи. Найти человека, который бы составил ей компанию, оказалось трудной задачей. И всё-таки такой друг нашелся: вдвоем они посетили Мумбаи, чтобы познать все оттенки индийской жизни.

Население города — свыше 17 миллионов человек, большая часть которых живет в трущобах. Здесь они, кстати, самые большие в мире. Наше воображение рисует трущобы обычно следующим образом: нищета, безделье и грязь. Однако именно здесь кипит жизнь, а почти в каждом доме расположено небольшое производство.

К русской девушке индусы отнеслись по-особенному. Как рассказала Наталья, в Индии есть поверье, что встретить белого человека — к удаче. Из-за этого отбоя от «поклонников» не было: буквально каждый встречный хотел получить фото. Несмотря на проблемы страны и бедность, люди в Индии на удивление доброжелательные.

Кроме того, здесь расположен центр индийского кинематографа — Болливуд. Именитые актеры, как например Шахрух Хан, живут в Мумбаи. Трущобы соседствуют с элитными жилыми комплексами, а пошарпанные рикши — с роскошными кортежами. Именно здесь чувствуется та пропасть, которая делит индусов на богатых и бедных.