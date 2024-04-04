«Травма не уйдет, ее надо отработать»: как предпринимательница, которая была в «Крокусе», восстанавливается после теракта

Как переживать горе: рассказ свидетельницы теракта в «Крокус Сити Холле» Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Ксения Федорова стала свидетельницей теракта в «Крокус Сити Холле». Сейчас она пытается прожить эту травму. По просьбе наших коллег из 29.RU Ксения рассказала, что помогает ей в этот сложный период, в каких словах она чувствует поддержку, а о чем лучше не спрашивать.

Источник: Юлиана Прус / 29.RU, Артем Чудинов / Городские порталы

Начала терапию с психологом

Ксения Федорова — индивидуальный предприниматель родом из Архангельска. Сейчас живет в Москве.



Ксения была на четвертом этаже здания, когда началась стрельба. У нее получилось спуститься и выбраться через окно на первом этаже. Говорит, что быстро смогла собраться и взять себя в руки, чтобы найти путь к спасению. Ксения работает коучем, в том числе она проводила занятия о том, как люди ведут себя в толпе. Она никогда не думала, что эти знания понадобятся в такой ситуации.

Сейчас Ксения смотрит новости только дозированно. Она сразу начала терапию с психологом. Чтобы прожить горе, нужно пройти несколько стадий: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. У каждого человека этот путь занимает разное время.



— Первый шаг — это понять, что это, наверное, никуда не уйдет и что это важно отработать, — говорит Ксения. — Благо сейчас для тех людей, кто пострадал от теракта в «Крокусе», есть бесплатные медицинские службы. МЧС открыла линию, есть возможность встретиться очно с психологами, Московская психологическая служба работает.

Она заметила, что речь не идет о том, чтобы сразу вернуться к прежней жизни, как будто ничего не случилось. Важно именно прожить это горе, а не игнорировать его.

О деталях лучше не расспрашивать, но важна поддержка

Легче Ксении стало, когда она встретилась с другими очевидцами у мемориала и в очереди у «Крокуса», когда отдавали уцелевшие вещи.

Ксения говорит, люди, ставшие свидетелями теракта, понимают друг друга с полуслова.

Помогает поддержка близких и даже малознакомых людей. Ксения отмечает, что чувствует тепло, даже когда люди просто пишут ей в Сети: «Обнимаю тебя», «Я с тобой» — или просто присылают «обнимающий» смайлик. Она понимает, что людям непросто найти слова.

Ксения заметила, что можно просто обозначить, что ты рядом. А вот расспрашивать о деталях произошедшего лучше не стоит. Если человек захочет поделиться этими воспоминаниями, он расскажет сам, когда будет готов.

Ксения не была ранена в «Крокусе», однако последствия стресса ощутила физически и записалась к врачу-терапевту.

— Это надо со всех сторон отрабатывать — и со стороны головы, и со стороны тела, и со стороны, не знаю, окружающего тебя пространства, людей. Ограничивание того, какую информацию ты получаешь, — говорит она.

«Доброта проявляется в мелочах»

Ксении неприятно видеть в Сети, когда кто-то проявляет агрессию или ксенофобию после случившегося. Она считает, что у терроризма нет национальности. Это мнение разделяют ее новые знакомые, которые тоже стали очевидцами событий в «Крокусе».

Ксения много лет посвятила добровольчеству. Она понимает, что после произошедшего людям очень горько, но считает, что в подобных случаях энергию лучше тратить не на злобу, а наоборот, на добрые дела.

— Пусть не в Москве, но тоже пойти попробовать стать донором крови. Или же поучаствовать в какой-то добровольческой акции, которую делают ресурсные центры добровольчества, или самому что-то сделать, — считает она. — Да даже просто элементарно, не знаю, вот ты идешь — бумажку поднять и выкинуть в мусорку. Это в мелочах. Вот эта доброта — она проявляется в мелочах.

Что советуют специалисты

Наши коллеги попросили психолога Валентину Первушину поделиться советами, как пережить трагедию.



Валентина Первушина — психолог с 17-летним стажем, медицинский психолог, специализируется на психосоматических расстройствах, разрешении конфликтов на работе и в семье, родительско-детских отношениях, проводит тренинги и групповые разборы. Также у Валентины есть опыт работы на телефоне доверия. После теракта в Москве организовала бесплатные консультации для тех, кому нужна помощь.

Сильные эмоции на фоне трагедии — это нормальная реакция, считает психолог. «Событие надо прожить», — говорит Валентина. Но нужно это сделать аккуратно.



В первую очередь, определиться с каналами, по которым мы будем получать информацию о происшествии. Зачастую, продолжает специалист, люди начинают углубляться в тему, пользоваться различными источниками, потому что кажется, что сведений недостаточно или они поступают неравномерно: где-то раньше, где-то позже.



— В такой ситуации нужно определить один основной источник информации, который должен быть официальным. И при этом стараться не распыляться на сообщения в соцсетях, так как возможны фейковые новости и накручивание эмоциональной спирали. Не реагировать на различные фейковые рассылки, сразу их блокировать, не читать. Так как это ничего полезного не даст, кроме внутреннего раздрая, — подчеркнула психолог.

По словам Валентины Первушиной, во время стресса в организме человека вырабатывается адреналин, норадреналин и кортизол. Если не пытаться справиться со стрессом, то эти гормоны как будто «оседают» и «окисляют» организм, что в свою очередь приводит к болезням, в том числе и психосоматическим.

Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Если человек чувствует напряжение, ни о чем другом думать не может, зациклился на этой новости, то ему может помочь какая-то активная физическая нагрузка: пробежка, просто приседания или дыхательные практики. Кроме того, полезными будут рекомендации при панических атаках.



— Нужно помнить, что от панической атаки нельзя умереть. Это эмоциональная буря. Первое, что нужно сделать, — это отключиться от внешних переживаний и ощутить себя здесь и сейчас. Например, пошевелить пальцами на руках или ногах, пересчитать их, отвлечься на звуки. После того как успокоился число физиологически, нужно самому себе себе объяснить: «Со мной сейчас всё в порядке, я в безопасности, мои родные здоровы, на месте происшествия делается всё, что нужно, и я могу успокоиться, вернуться к своим делам и, в общем-то, продолжать жить», — объясняет психолог.



Но может произойти и совершенно противоположная ситуация, когда человек, ощутив, что ему плохо, в принципе запретит себе читать и слушать новости о происшествии.



— Это тоже не совсем правильно, потому что в проживании какой-либо ситуации есть полезный эффект. Как при столкновении с инфекцией вырабатываются антитела, так и после столкновения с таким тяжелым событием мы учимся мобилизоваться, приходить в норму. Поэтому исключать новости, конечно же, не стоит, но, как я уже говорила выше, следить за развитием событий нужно только в одном новостном канале, официальном источнике, — подчеркнула эксперт.

Нужно дать себе выговориться, поделиться своим горем с родными, близкими, друзьями и не стесняться плакать. «Как внутри плачет, вот так пусть будет и снаружи», — замечает Валентина.



По ее словам, не стоит замыкаться в себе, ограничивать контакты с теми, кто хочет быть рядом. «Можно попросить время, чтобы побыть одному, но обязательно возобновить общение с другими людьми, чтобы не погрузиться в прострацию», — поясняет эксперт.



Если вы не хотите разговаривать с теми, кто вам знаком, можно воспользоваться «нейтральным источником» и обратиться на горячую линию психологической помощи или напрямую к своему психологу.



— Но если вы чувствуете, что нарушился сон, есть проблемы с аппетитом, это говорит о том, что ситуация выходит из-под контроля, что уже опасно для организма. Тогда, конечно, нужно обращаться к специалистам, — подчеркивает Валентина Первушина.