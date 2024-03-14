В России будут новые, «честные» налоги: главные новости 13 марта

Беспилотники массово атакуют Россию уже второй день подряд — вчера, 12 марта, Минобороны отчитывалось о 25 сбитых дронах.



Владимир Путин дал большое интервью

Сегодня вышел очередной большой разговор главы государства с прессой. Диалог Владимира Путина и Дмитрия Киселева длился полтора часа — за это время президент успел обсудить СВО, угрозу ядерной войны и будущее России.



Владимир Путин считает, что активные атаки дронов в последние несколько дней — это попытка помешать выборам в России.



— Желание если не сорвать президентские выборы в России, то хотя бы как-то помешать нормальному процессу волеизъявления граждан, — заявил президент.

