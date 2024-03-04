Будет возить ракеты к стартовому комплексу. Показываем фотографии тягача, который сделали в Перми для космодрома Байконур

Уже больше шестидесяти лет, с момента полета в космос Юрия Гагарина, люди с интересом и трепетом наблюдают за запуском ракет с космодрома Байконур. До того как будет сказано заветное «поехали», всякий раз проделывают массу важной, но не такой заметной со стороны работы. Например, в Перми сейчас заканчивают производство огромного тягача, который будет доставлять ракеты к стартовому комплексу в казахской степи. Подробности и много фото — в материале наших пермских коллег из 59.RU.
Где делают тягач для Байконура?
Тягач в Перми делают для использования на казахстанской части космодрома Байконур — она называется Байтерек. Часть ранее арендуемой территории Байконура Россия вернула Казахстану еще в 2018 году. Позднее стороны заключили контракт о реконструкции ранее сдававшихся России объектов. Теперь Роскосмос готовит там условия для запуска ракет-носителей «Иртыш» — их летные испытания должны начаться в 2024 году.
Производством тягача занимается инжиниринговая компания «Механика» — структурное подразделение компании «Пермглавснаб», которая известна своими строительными проектами. «Механика» работает с 2016 года и выпускает разнообразные тягачи (некоторые по размеру меньше легковушки, другие — как огромный грузовик), транспортные тележки, промышленные прицепы и полуприцепы, транспортные платформы на железнодорожном ходу (на них можно складывать грузы и перевозить их по территории предприятия), трансбордеры (устройства, благодаря которым можно перемещать железнодорожные составы с одного пути на другой, избегая сложных маневров).
ООО ИК «Механика» на 55% принадлежит застройщику «Пермглавснаб». Еще 45% владеют бизнесмены Сергей и Александр Кузнецовы. Директор компании — Игорь Блюм, который также руководит торговым домом «Пермглавснаб».
«Пермглавснаб» создали в 1993 году на базе Пермского главного территориального управления Госснаба СССР (он берет историю с 1957 года). Основным владельцем компании является Владимир Занин.
По словам директора «Механики» Игоря Блюма, заняться производством тягачей «Пермглавснаб» решил, потому что руководство увидело перспективы в этой нише. За годы работы в «Механике» сформировался коллектив из конструкторов (проектированием здесь занимаются сами), рабочих, наладчиков и других специалистов.
Что еще производят на предприятии?
Вся продукция «Механики» электрическая и работает от аккумуляторов, подключается к обычной или контактной (ее, например, также используют троллейбусы и трамваи) сети. Игорь Блюм говорит, что электродвигатели экологичны, позволяют отказаться от необходимости постоянно транспортировать топливо и гораздо проще в обслуживании, чем дизельные. Электротехника помогает предприятиям снизить вредное воздействие на природу и сэкономить.
Некоторые модели тягачей имеют комбинированный ход — благодаря наличию двух комплектов колес умеют ездить как по обычным дорогам, так и по рельсам. Такие тягачи сами подъезжают к путям на обычных колесах, заезжают на полотно, поворачиваются на 90 градусов и устанавливаются на рельсы.
Тягачи на самом деле российские?
Как мы уже говорили выше, всю продукцию «Механики» разрабатывает собственное конструкторское бюро. «Начинка» у техники тоже во многом местная, российская.
— Раньше мы получали часть комплектующих из США и Европы, а сейчас полностью переориентировались на российских и китайских поставщиков, предлагающих качественную продукцию, — рассказал 59.RU Игорь Блюм. — Мы используем только российские аккумуляторы, двигатели, пульты управления, кабели и прочую электрику, металл, краску.
В последние годы поставка зарубежных тягачей в Россию затруднена из-за санкций. В «Механике» говорят, что не теряли время зря и сделали всё, чтобы усовершенствовать свою продукцию и заменить ушедшие с российского рынка успешные бренды.
Сейчас пермская компания производит тягачи, которые способны перевозить от 100 до 700 тонн, а другие виды оборудования, выпускаемого «Механикой», имеют грузоподъемность до 3000 тонн.
Где работают пермские тягачи?
Продукцией «Механики» пользуются во многих крупных компаниях (их используют на внутренних путях предприятий — на путях общего пользования пермские тягачи не увидеть, туда они не выезжают из-за того, что для этого нужно пройти сложный процесс сертификации). Например, вагонотолкатели из серии «Аметист» успешно применяют в московском метро. Они помогают поездам заехать в депо, занять свое место, а затем снова выехать оттуда.
— Существует много способов маневровки. Но вариант с использованием тягача самый простой. Чтобы работать на нашем тягаче, не нужно длительной подготовки. Это может делать практически любой человек, — объясняет Игорь Блюм.
Также оборудование пермского предприятия работает на «Евразе», «ЕвроХиме», Магнитогорском металлургическом комбинате, «Метафракс Кемикалс», в компании «Сухой» (она производит самолеты), в холдинге «Вертолеты России» и так далее. Недавно тягач «Ника-1» отправили в аэропорт Левашово, который готовят к запуску в Санкт-Петербурге. Там он будет буксировать самолеты и вертолеты.
Сейчас производство «Механики» штучное, а не массовое. За прошлый год предприятие выпустило около 20 изделий. В компании говорят, что могут подстраиваться под нужды заказчика — вносить в проект и конструкцию изменения, которые помогут тягачу максимально эффективно работать в условиях каждого предприятия.
Что будет делать тягач на Байконуре?
Тягач, который поедет на Байконур, — это огромная 18,5-метровая махина на аккумуляторной батарее и рельсовом ходу. В «Механике» говорят, что она должна будет транспортировать ракеты к стартовому комплексу. Грузоподъемность это позволяет — тягач способен перевозить грузы весом до 700 тонн (это сравнимо с массой примерно 538 автомобилей Lada Vesta).
Грузить ракету на тягач не будут — ее разместят на специальной тележке, а затем прицепят к тягачу. Но на тягаче поедет установка, которая будет охлаждать ракету, — выступит своеобразным климат-контролем.
— На Байконуре тягачу придется преодолевать большие расстояния — ходить из одной части космодрома в другую. Поэтому ему нужен огромный аккумулятор. Его только разрабатывали полгода, а потом еще месяцев восемь мы ждали его изготовления — сейчас многие предприятия по производству аккумуляторных батарей очень загружены, — рассказал директор «Механики». — Тягач оснащен дизельным генератором. Это позволит не снимать аккумулятор для зарядки.
Сейчас производство тягача для Байконура на завершающей стадии, скоро компания приступит к его испытаниям. Когда они завершатся, тягач разделят на несколько частей, погрузят в фуры и повезут в Казахстан. Сопровождать ценный груз будут сотрудники «Механики» — на месте они соберут тягач заново, проведут пуск, наладку и обучат пользоваться техникой работников космодрома.
В «Механике» пока не знают, когда пермский тягач впервые доставит ракету к стартовому комплексу, но говорят, что Роскосмос обещал сообщить им об этом событии. За первым запуском, осуществить который поможет их детище, будет следить вся компания.