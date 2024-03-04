Будет возить ракеты к стартовому комплексу. Показываем фотографии тягача, который сделали в Перми для космодрома Байконур

Тягачи на самом деле российские?

Как мы уже говорили выше, всю продукцию «Механики» разрабатывает собственное конструкторское бюро. «Начинка» у техники тоже во многом местная, российская.

— Раньше мы получали часть комплектующих из США и Европы, а сейчас полностью переориентировались на российских и китайских поставщиков, предлагающих качественную продукцию, — рассказал 59.RU Игорь Блюм. — Мы используем только российские аккумуляторы, двигатели, пульты управления, кабели и прочую электрику, металл, краску.

В последние годы поставка зарубежных тягачей в Россию затруднена из-за санкций. В «Механике» говорят, что не теряли время зря и сделали всё, чтобы усовершенствовать свою продукцию и заменить ушедшие с российского рынка успешные бренды.

Сейчас пермская компания производит тягачи, которые способны перевозить от 100 до 700 тонн, а другие виды оборудования, выпускаемого «Механикой», имеют грузоподъемность до 3000 тонн.