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Будет возить ракеты к стартовому комплексу. Показываем фотографии тягача, который сделали в Перми для космодрома Байконур

Это огромная 18,5-метровая махина на аккумуляторной батарее и рельсовом ходу

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В Перми произвели огромный тягач, который будет возить ракеты к стартовому комплексу на Байконуре

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Уже больше шестидесяти лет, с момента полета в космос Юрия Гагарина, люди с интересом и трепетом наблюдают за запуском ракет с космодрома Байконур. До того как будет сказано заветное «поехали», всякий раз проделывают массу важной, но не такой заметной со стороны работы. Например, в Перми сейчас заканчивают производство огромного тягача, который будет доставлять ракеты к стартовому комплексу в казахской степи. Подробности и много фото — в материале наших пермских коллег из 59.RU.

Где делают тягач для Байконура?

Тягач в Перми делают для использования на казахстанской части космодрома Байконур — она называется Байтерек. Часть ранее арендуемой территории Байконура Россия вернула Казахстану еще в 2018 году. Позднее стороны заключили контракт о реконструкции ранее сдававшихся России объектов. Теперь Роскосмос готовит там условия для запуска ракет-носителей «Иртыш» — их летные испытания должны начаться в 2024 году.

Производством тягача занимается инжиниринговая компания «Механика» — структурное подразделение компании «Пермглавснаб», которая известна своими строительными проектами. «Механика» работает с 2016 года и выпускает разнообразные тягачи (некоторые по размеру меньше легковушки, другие — как огромный грузовик), транспортные тележки, промышленные прицепы и полуприцепы, транспортные платформы на железнодорожном ходу (на них можно складывать грузы и перевозить их по территории предприятия), трансбордеры (устройства, благодаря которым можно перемещать железнодорожные составы с одного пути на другой, избегая сложных маневров).

Инжиниринговая компания «Механика» — это небольшое производство, но в этом есть и плюсы: предприятие подстраивает каждый новый тягач под нужды заказчика

Инжиниринговая компания «Механика» — это небольшое производство, но в этом есть и плюсы: предприятие подстраивает каждый новый тягач под нужды заказчика

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ООО ИК «Механика» на 55% принадлежит застройщику «Пермглавснаб». Еще 45% владеют бизнесмены Сергей и Александр Кузнецовы. Директор компании — Игорь Блюм, который также руководит торговым домом «Пермглавснаб».

«Пермглавснаб» создали в 1993 году на базе Пермского главного территориального управления Госснаба СССР (он берет историю с 1957 года). Основным владельцем компании является Владимир Занин.

По словам директора «Механики» Игоря Блюма, заняться производством тягачей «Пермглавснаб» решил, потому что руководство увидело перспективы в этой нише. За годы работы в «Механике» сформировался коллектив из конструкторов (проектированием здесь занимаются сами), рабочих, наладчиков и других специалистов.

Здесь работают чуть более сорока человек

Здесь работают чуть более сорока человек

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Что еще производят на предприятии?

Вся продукция «Механики» электрическая и работает от аккумуляторов, подключается к обычной или контактной (ее, например, также используют троллейбусы и трамваи) сети. Игорь Блюм говорит, что электродвигатели экологичны, позволяют отказаться от необходимости постоянно транспортировать топливо и гораздо проще в обслуживании, чем дизельные. Электротехника помогает предприятиям снизить вредное воздействие на природу и сэкономить.

Этот тягач умеет ездить и по дороге, и по рельсам (на фото он пока без защитных кожухов)

Этот тягач умеет ездить и по дороге, и по рельсам (на фото он пока без защитных кожухов)

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Некоторые модели тягачей имеют комбинированный ход — благодаря наличию двух комплектов колес умеют ездить как по обычным дорогам, так и по рельсам. Такие тягачи сами подъезжают к путям на обычных колесах, заезжают на полотно, поворачиваются на 90 градусов и устанавливаются на рельсы.

Тягачи на самом деле российские?

Как мы уже говорили выше, всю продукцию «Механики» разрабатывает собственное конструкторское бюро. «Начинка» у техники тоже во многом местная, российская.

— Раньше мы получали часть комплектующих из США и Европы, а сейчас полностью переориентировались на российских и китайских поставщиков, предлагающих качественную продукцию, — рассказал 59.RU Игорь Блюм. — Мы используем только российские аккумуляторы, двигатели, пульты управления, кабели и прочую электрику, металл, краску.

В последние годы поставка зарубежных тягачей в Россию затруднена из-за санкций. В «Механике» говорят, что не теряли время зря и сделали всё, чтобы усовершенствовать свою продукцию и заменить ушедшие с российского рынка успешные бренды.

Сейчас пермская компания производит тягачи, которые способны перевозить от 100 до 700 тонн, а другие виды оборудования, выпускаемого «Механикой», имеют грузоподъемность до 3000 тонн.

Весь металл, из которого делают тягачи, российский

Весь металл, из которого делают тягачи, российский

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Где работают пермские тягачи?

Продукцией «Механики» пользуются во многих крупных компаниях (их используют на внутренних путях предприятий — на путях общего пользования пермские тягачи не увидеть, туда они не выезжают из-за того, что для этого нужно пройти сложный процесс сертификации). Например, вагонотолкатели из серии «Аметист» успешно применяют в московском метро. Они помогают поездам заехать в депо, занять свое место, а затем снова выехать оттуда.

— Существует много способов маневровки. Но вариант с использованием тягача самый простой. Чтобы работать на нашем тягаче, не нужно длительной подготовки. Это может делать практически любой человек, — объясняет Игорь Блюм.

Также оборудование пермского предприятия работает на «Евразе», «ЕвроХиме», Магнитогорском металлургическом комбинате, «Метафракс Кемикалс», в компании «Сухой» (она производит самолеты), в холдинге «Вертолеты России» и так далее. Недавно тягач «Ника-1» отправили в аэропорт Левашово, который готовят к запуску в Санкт-Петербурге. Там он будет буксировать самолеты и вертолеты.

Сейчас производство «Механики» штучное, а не массовое. За прошлый год предприятие выпустило около 20 изделий. В компании говорят, что могут подстраиваться под нужды заказчика — вносить в проект и конструкцию изменения, которые помогут тягачу максимально эффективно работать в условиях каждого предприятия.

Что будет делать тягач на Байконуре?

Тягач, который поедет на Байконур, — это огромная 18,5-метровая махина на аккумуляторной батарее и рельсовом ходу. В «Механике» говорят, что она должна будет транспортировать ракеты к стартовому комплексу. Грузоподъемность это позволяет — тягач способен перевозить грузы весом до 700 тонн (это сравнимо с массой примерно 538 автомобилей Lada Vesta).

Грузить ракету на тягач не будут — ее разместят на специальной тележке, а затем прицепят к тягачу. Но на тягаче поедет установка, которая будет охлаждать ракету, — выступит своеобразным климат-контролем.

На фото тягач выглядит не очень большим, но, когда стоишь рядом, это очень хорошо чувствуется. Только длина этого гиганта — 18,5 метра

На фото тягач выглядит не очень большим, но, когда стоишь рядом, это очень хорошо чувствуется. Только длина этого гиганта — 18,5 метра

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На задней площадке поедет установка, которая будет охлаждать ракету по пути на стартовую установку

На задней площадке поедет установка, которая будет охлаждать ракету по пути на стартовую установку

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— На Байконуре тягачу придется преодолевать большие расстояния — ходить из одной части космодрома в другую. Поэтому ему нужен огромный аккумулятор. Его только разрабатывали полгода, а потом еще месяцев восемь мы ждали его изготовления — сейчас многие предприятия по производству аккумуляторных батарей очень загружены, — рассказал директор «Механики». — Тягач оснащен дизельным генератором. Это позволит не снимать аккумулятор для зарядки.

Сейчас производство тягача для Байконура на завершающей стадии, скоро компания приступит к его испытаниям. Когда они завершатся, тягач разделят на несколько частей, погрузят в фуры и повезут в Казахстан. Сопровождать ценный груз будут сотрудники «Механики» — на месте они соберут тягач заново, проведут пуск, наладку и обучат пользоваться техникой работников космодрома.

Видите большой синий короб, прикрытый полиэтиленом? Это огромный аккумулятор, который будет питать тягач

Видите большой синий короб, прикрытый полиэтиленом? Это огромный аккумулятор, который будет питать тягач

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Производство тягача уже близится к финалу

Производство тягача уже близится к финалу

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В «Механике» пока не знают, когда пермский тягач впервые доставит ракету к стартовому комплексу, но говорят, что Роскосмос обещал сообщить им об этом событии. За первым запуском, осуществить который поможет их детище, будет следить вся компания.

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