Минюст обновил списки иноагентов. В реестре — знаменитая писательница, режиссер и экс-депутат

Минюст пополнил реестр иноагентов. В списки попали писательница Людмила Улицкая, режиссер Илья Хржановский, экс-депутат Перми, историк и публицист Сергей Медведев, центр защиты прав человека «Мемориал» и благотворительный фонд «Нужна помощь».
В сообщении ведомства уточняется, что Улицкая выступала против специальной военной операции на Украине, а также «осуществляла пропаганду ЛГБТ отношений, принимала участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов».
Прошлой осенью писательницу также обвиняли в поддержке ВСУ. Совместно с другими авторами — Владимиром Сорокиным и Виктором Ерофеевым — она подписала экземпляр книги «Слово Ново. Выход» и подарили ее галеристу Марату Гельману (признан в РФ СМИ — иностранным агентом в 2021 году). Позднее он выставил издание на аукционе в Вильнюсе, где собирали средства в поддержку «Легиона "Свобода России"» (террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ).
После этого писателей обвинили в поддержке ВСУ, а организация «Зов народа» подала заявление в СК и прокуратуру РФ с просьбой проверить их на содействие терроризму. Писатели отвергли эти обвинения и назвали их абсурдными.
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