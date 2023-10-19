«Не снимай, а то все увидят, как я живу». Репортаж с бесплатной кормежки, куда приходят не только бомжи

«Она там, а я под мостом»

Каждый четверг около 12 дня под мост на улице Садовой приезжает серенький минивэн. Из него извлекают белый раскладной столик, термос с чаем и зеленый армейский терморюкзак. Периодически натюрморт на столе дополняют всевозможные сухарики для супа или печенье — это уже к чаю.



Затем на столе появляются газеты и одноразовые стаканчики с тарелками. Правда, не все они идут в дело. Некоторые люди приходят со своими судочками, чтобы в том числе взять немного еды с собой.



— Не снимай, пожалуйста, друг, а то все увидят, как я живу. Да и ребята тоже будут против, наверно. Кто знает, что у людей на уме, — обращается ко мне пожилой мужчина в потрепанной кепке и ветровке болотного цвета, приехавший сюда на стареньком велосипеде.