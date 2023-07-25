«От бюрократии хочется сбежать обратно на фронт». Доброволец, получивший увечья в бою, живет в бытовке

Когда стало спокойнее, группа Валентина пошла дальше по лесополосе. С наступлением темноты решили отдохнуть. Так как воды не было, раненых приходилось поить водой из влажных салфеток.



— Только тогда я понял, что у меня глаз на месте. Он, оказывается, был под свернувшейся кровью. Я так обрадовался! И в этот момент я слышу движение и голос: «Хоттабыч, не стреляй!» Это была другая часть нашего отряда. Они всё время прятались у дороги, — вспоминает Валентин.

Во время рассказа о прошедшем бое Валентин длинным пальцем вычерчивал линии на покрывале кровати, словно это карта боестолкновения.