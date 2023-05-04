«Уклонялся от воинской службы»: как чемпиона России отправили в колонию за взятку сотруднику военкомата

Чемпион России, победитель Олимпийского фестиваля среди юниоров и мастер спорта по плаванию Виктор Захаров признан виновным в даче взятки сотруднику призывной комиссии, а также уклонению от прохождения воинской службы и приговорен к реальному сроку заключения. Спортсмена взяли под стражу в зале Центрального районного суда Волгограда.
27-летний Виктор Захаров посвятил плаванию не менее 15 лет своей жизни. Не раз был победителем на областных соревнованиях по плаванию. Стал победителем в чемпионате России по плаванию. Участвовал в 2011 году в Олимпийском фестивале среди юниоров в турецком Трабзоне, где занял первые места в эстафетах 4 по 100 метров и 4 по 200 метров, а также третье место в личных соревнованиях в плавании вольным стилем на 200 метров. Неженат, детей нет. Родители — интеллигентских профессий. Окончил Волгоградский институт управления РАНХиГС. Уже несколько лет как Виктор оставил профессиональный спорт из-за последствий спортивной травмы и ковида и стал работать инструктором по плаванию.
Впрочем, несмотря на успехи в спорте, Виктор Захаров уже оступался на своем жизненном пути. Когда ему было 15 лет, он привлекался к уголовной ответственности и был приговорен к условному сроку наказания. Как озвучивалось на заседании суда, одна из полученных судимостей уже погашена.
По словам Виктора Захарова, преступление он совершил еще пять лет назад — дал взятку в 150 тысяч рублей сотруднику районной призывной комиссии и уклонился тем самым от прохождения военной службы. С тех пор в этом он искренне раскаивается.
— В 2018 году я работал инструктором в Санкт-Петербурге. Мне позвонили следователи из Волгограда, попросили приехать домой, дать показания. С тех пор я в Волгограде под подпиской о невыезде, — рассказал Виктор Захаров.
Адвокат пловца просил приобщить к делу пакет документов, положительно характеризующих личность Захарова: характеристики тренера и работодателя, список спортивных достижений подзащитного, диплом бакалавра управления персоналом.
— Захаров полностью сосредоточен на спортивной деятельности, три года помогал организовывать и проводить соревнования. Последняя запись в его трудовой книжке датирована 2021 годом, — говорил в суде адвокат.
Защита спортсмена вновь и вновь перечисляла смягчающие вину обстоятельства, не оспаривая при этом ни сам факт дачи им взятки, ни уклонения от прохождения военной службы. Адвокат подчеркивал, что Виктор не состоит на учете у психиатра и нарколога, и напоминал, что преступление Захаров совершил пять лет назад.
— Исправление моего подзащитного возможно без его изоляции от общества, — просил суд адвокат. — Прошу, согласно статье 73 УК РФ, назначить ему условный срок наказания.
Представлявший сторону обвинения сотрудник прокуратуры Центрального района Волгограда, с одной стороны, признавал положительные характеристики спортсмена, его полное признание вины и «активное сотрудничество со следствием». С другой стороны, требовал отправить его в колонию общего режима на три года и наложить штраф в 50 тысяч рублей.
В последнем слове сам Виктор Захаров заявил о своем полном раскаянии.
— Дико стыдно за этот и предыдущий проступок, — говорил он. — Обещаю, что такое больше не повторится. Хочу быть полностью погружен в спортивную деятельность… Хочу быть ответственным и добропорядочным человеком.
Выслушав обе стороны, судья Ирина Галахова огласила приговор. Виктор Захаров был признан виновным в даче взятки сотруднику районной призывной комиссии и уклонении от прохождения военной службы (ст. 328 ч.1; ст. 30 ч.3, ст.291 ч.3 УК РФ). Совокупным наказанием, учитывая предыдущую условную судимость, по решению судьи стал один год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Сотрудник ФСИН надел на руки Виктора Захарова наручники, арестовав его в зале суда.
Не связанный с делом Захарова юрист Сергей Иващенко, в свою очередь, считает, что реальный срок наказания спортсмену был назначен в связи с тем, что у него имелся уже условный срок по другому, ранее оглашенному приговору.
— Как правило, судьи выносят приговоры с реальным сроком наказания в случаях, когда повторное преступление было совершено в период испытательного срока при условном осуждении по предыдущему приговору (согласно статье 73 УК РФ), — заметил Сергей Иващенко.
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Юрист также предположил, что так как уголовное дело в отношении Захарова было заведено пять лет назад, то в условиях СВО наказание за него не может быть ужесточено и принудительная отправка Захарова к линии соприкосновения, скорее всего, не грозит. Но, судя по не озвучиваемым широко тенденциям предыдущего года, такая возможность у него все-таки есть.
— Он туда (в зону СВО), — предположил Сергей Иващенко, — может сейчас попасть только как доброволец. Если сможет и захочет.