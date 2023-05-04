«Уклонялся от воинской службы»: как чемпиона России отправили в колонию за взятку сотруднику военкомата

По словам Виктора Захарова, преступление он совершил еще пять лет назад — дал взятку в 150 тысяч рублей сотруднику районной призывной комиссии и уклонился тем самым от прохождения военной службы. С тех пор в этом он искренне раскаивается.



— В 2018 году я работал инструктором в Санкт-Петербурге. Мне позвонили следователи из Волгограда, попросили приехать домой, дать показания. С тех пор я в Волгограде под подпиской о невыезде, — рассказал Виктор Захаров.

