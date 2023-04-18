Участников СВО предложили включить в категорию социально уязвимых: новости СВО за 17 апреля

Валютные ограничения с началом санкций регулятор вводил для стабилизации ситуации на валютном и финансовом рынках, однако позже большую часть мер отменили: в таких условиях затрудняется внешнеэкономическая деятельность, подчеркнула Набиуллина.



Учитывая обстановку, ЦБ допускает использование криптовалюты во внешних расчетах в качестве эксперимента. Соответствующий законопроект, по словам Набиуллиной, уже готовится.



— Мы понимаем сложности с международными расчетами, для нас это сейчас ключевой приоритет — помогать в международных расчетах, это сложно, это непросто. Есть и прямые санкции на нашу финансовую систему, вторичные санкции, на партнеров наших компаний оказывается давление, чтобы они не проводили расчеты с российскими компаниями. Здесь работа предстоит очень большая, — добавила глава Центробанка.

