Генпрокуратура проводит проверку по видео с убийством военнослужащего: новости СВО за 13 апреля

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 13 апреля.
ФСБ установила организаторов теракта, в котором погиб военкор Владлен Татарский
В ФСБ рассказали, что установили организаторов теракта, произошедшего 2 апреля в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. По информации ведомства, ими были украинские спецслужбы и их агентура, в том числе «скрывающиеся за рубежом российские оппозиционеры».
Убийство Владлена Татарского совместно с Дарьей Треповой (обвиняемой в совершении теракта) готовил гражданин Украины Юрий Денисов, который передал ей взрывное устройство через сервис доставки с помощью посредника.
— Денисов прибыл из Киева в феврале через территорию Латвии в московский регион, где собирал сведения о Татарском. После совершения теракта 3 апреля он вылетел из России транзитом через Армению в Турцию. Инициирована процедура его объявления в международный розыск, — заявили в ФСБ.
Также в ведомстве сообщили, что Дарья Трепова совершила теракт из-за неоднократных призывов к подрывной деятельности в России от руководителей ФБК Леонида Волкова и Ивана Жданова (оба признаны иноагентами в РФ, ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России).
Школьнице из Казани дали условный срок за попытку поджога военкомата
В Советском районном суде Казани огласили приговор
Школьница пыталась поджечь военкомат в ночь со 2 на 3 октября. При себе у нее было три «коктейля Молотова». Два из них она кинула в здание военного комиссариата, но смогла только поджечь траву у здания. Третий коктейль у
Белоруссия передала России сбежавшего из-под ареста Алексея Москалева
Правоохранительные органы Белоруссии передали российской стороне задержанного в республике гражданина РФ Алексея Москалева. Эту информацию подтвердила ТАСС начальник управления информации и общественных связей белорусского МВД Наталья Сахарчук.
— Я вчера связывался с начальником спецчасти, куда его должны будут привезти. Она мне сказала, что его у нас пока нет. И как только его привезут, они мне сообщат, — сообщил РБК адвокат Москалева Владимир Билиенко.
В апреле 2022 года дочь Алексея Москалева Мария сделала на уроке изо в школе рисунок с антивоенным лозунгом. В том же месяце отца девочки, воспитывающего ее в одиночку, оштрафовали на 32 тысячи рублей по административному делу о дискредитации армии из-за поста в «Одноклассниках». В декабре 2022 года в отношении Москалева завели уголовное дело. По данным следователей, мужчина продолжал «высказывать лозунги, дискредитирующие деятельность Российской армии, посредством одной из социальных сетей».
В начале марта текущего года Москалева отправили под домашний арест, а его дочь — в приют в городе Ефремове Тульской области. Кроме того, комиссия по делам несовершеннолетних Ефремова обратилась в суд с иском об ограничении родительских прав Москалева. 28 марта Ефремовский межрайонный суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Москалев на оглашении приговора отсутствовал, так как, по словам представителя суда, ночью «скрылся из-под домашнего ареста». 30 марта сотрудники МВД Белоруссии по запросу российской полиции задержали мужчину в Минске.
Норвегия объявила 15 сотрудников посольства России персонами нон грата
Норвегия объявила 15 сотрудников посольства России персонами нон грата. В Осло сочли их сотрудниками российской разведки. В ближайшее время они должны покинуть Норвегию.
— Я хотела бы подчеркнуть, что Норвегия стремится поддерживать нормальные дипломатические отношения с Россией и что российские дипломаты приветствуются в Норвегии, — заявила глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт. — Действия, которые мы предприняли сегодня, нацелены на сокращение нежелательной разведывательной активности. Мы хотим, чтобы у России по-прежнему была действующая дипломатическая миссия в Норвегии, но мы не приемлем того, чтобы дипломатические миссии использовались для проведения тайной разведывательной деятельности.
В МИД РФ заявили, что Москва ответит на эту ситуацию. Ранее США расширили антироссийские санкции, включив в список еще 100 юрлиц, 34 физлица и 19 судов. Правда, с некоторых компаний сняли часть санкционных ограничений — например, компании «Мегафон» разрешено оказывать услуги связи.
— Выпущенная после объявления включения нашей компании в санкционный список лицензия OFAC говорит о том, что действия ограничений со стороны США не распространяются в наш адрес на любые услуги в области обеспечения связи и расчетов за них. Это, по сути, говорит о том, что прямого существенного влияния на наш бизнес, наших абонентов и предоставляемые им услуги, в том числе роуминговые, решение американского регулятора не несет, — заявили в компании. — Тем не менее мы по-прежнему считаем сам факт внесения нашей компании в черный список необоснованным и нелогичным. Мы намерены его оспаривать, сейчас же мы активно информируем всех наших партнеров о том, что основной род деятельности нашей компании не является подсанкционным, и предоставляем им все необходимые разъяснения и документы.
Генпрокуратура проверит видео с убийством военнослужащего
Генпрокуратура РФ проведет проверку по видео, на котором, предположительно, запечатлено убийство украинского военнослужащего. Все материалы направлены в следственные органы.
— На кадрах распространенного видео: неизвестный человек в летний период времени года в камуфляжной форме применяет насилие с использованием ножа к неизвестному военнослужащему, в результате которого причиняет ему смерть, — сообщили в ведомстве.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что опубликованные кадры «ужасны», и призвал проверить достоверность видео. СБУ также начала расследование по факту публикации видео. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отметил, что его бойцы не причастны к этому, а на кадрах «не идентифицируются ни ЧВК "Вагнер", ни место Бахмут».
В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за исполнение решений международных организаций
В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за «содействие исполнению решений международных организаций», авторами документа стали спикер Вячеслав Володин и лидеры всех фракций.
— Это решение позволит нам защитить страну от незаконных, недружественных и агрессивных действий различных международных организаций, — заявил Володин.
Поправки также наделяют президента полномочиями «по защите граждан России в случае принятия иностранными или международными органами решений, противоречащих российскому законодательству». В конце марта Вячеслав Володин предложил запретить в России деятельность Международного уголовного суда, а также наказывать за призывы к исполнению его решений.
Евросоюз ввел санкции против ЧВК «Вагнер» и РИА «ФАН»
Евросоюз ввел санкции против ЧВК «Вагнер» и РИА «ФАН». В официальном журнале ЕС говорится, что обе структуры «причастны к подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». ЧВК «Вагнер», как отмечает ЕС, участвует в боевых действиях на Украине, а агентство «ФАН» продвигает деятельность ЧВК. РИА «ФАН» входит в медиагруппу «Патриот», попечительский совет которой возглавляет Евгений Пригожин, основатель ЧВК «Вагнер».
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Евросоюз уже вводил санкции против ЧВК «Вагнер» в 2021 году — тогда ЕС назвал причиной «нарушения прав человека на Украине, в Сирии, Ливии, Центральноафриканской Республике, Судане и Мозамбике». Предусмотрены ли какие-либо новые ограничения в связи с попаданием ЧВК в другой санкционный список, не уточняется.