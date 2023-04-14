Генпрокуратура проводит проверку по видео с убийством военнослужащего: новости СВО за 13 апреля

ФСБ установила организаторов теракта, в котором погиб военкор Владлен Татарский

В ФСБ рассказали, что установили организаторов теракта, произошедшего 2 апреля в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. По информации ведомства, ими были украинские спецслужбы и их агентура, в том числе «скрывающиеся за рубежом российские оппозиционеры».

Убийство Владлена Татарского совместно с Дарьей Треповой (обвиняемой в совершении теракта) готовил гражданин Украины Юрий Денисов, который передал ей взрывное устройство через сервис доставки с помощью посредника.

