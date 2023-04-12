В Кремле объяснили, что изменения в воинском учете нужны не для мобилизации: новости СВО за 11 апреля

После начала СВО западные страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Россия приняла такие же меры и запретила полеты над своей территорией авиакомпаниям из 36 стран мира, в том числе ЕС и Канады.

Госдума приняла закон о сокращении срока признания участников СВО пропавшими и погибшими

Госдума приняла законопроекты, сокращающие сроки признания без вести пропавшими и погибшими участников спецоперации. Документы были внесены на рассмотрение Госдумы группой депутатов во главе с первым вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком.

При рассмотрении инициативы в первом чтении была принята норма о том, что на участвующих в СВО и проживающих в зоне военных действий людей не будет распространяться положение, согласно которому для объявления человека без вести пропавшим должно пройти два года с момента окончания военных действий. Во втором чтении перечень был дополнен лицами, на которых будет распространяться законопроект.