В Госдуме рассказали о вероятности второй волны мобилизации весной

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что проведение мобилизации в России сейчас не планируется. Судя по всему, это объяснение прозвучало на фоне того, что Госдума рассмотрит поправки о едином реестре военнообязанных. Среди прочего в них говорится об электронных оповещениях от военкоматов — по словам Картаполова, они будут дублировать традиционные повестки.
— Электронные оповещения и традиционные повестки из военкоматов будут иметь равную юридическую силу, — цитировал ТАСС главу комитета по обороне.
Кроме того, по его словам, для уклонистов от призыва будут введены обеспечительные меры, вплоть до запрета на выезд и заключение сделок. Также Андрей Картополов заявил о том, что новые правила о получении повесток коснутся не только срочников, а всех военнообязанных.
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Информация о том, что повестки в военкомат будут приходить призывникам не только в бумажном, но и в электронном виде, появлялась в конце марта. Первым об этом заявил представитель Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский — по его словам, оповещения о повестках будут приходить через портал «Госуслуги». Тем временем функция удаления аккаунта на сайте «Госуслуги» исчезла (теперь это можно сделать только в МФЦ), а в Минцифры это объяснили «участившимися случаями взлома личных кабинетов». Позже глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев опроверг эту информацию, сообщив, что повестки по-прежнему будут вручать лично в руки.
На прошлой неделе депутаты Госдумы проголосовали за то, чтобы вернуть законопроект об изменениях в оповещении призывников ко второму чтению — речь изначально шла о том, чтобы направлять повестки призывникам по почте заказным письмом.