В Госдуме рассказали о вероятности второй волны мобилизации весной

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что проведение мобилизации в России сейчас не планируется. Судя по всему, это объяснение прозвучало на фоне того, что Госдума рассмотрит поправки о едином реестре военнообязанных. Среди прочего в них говорится об электронных оповещениях от военкоматов — по словам Картаполова, они будут дублировать традиционные повестки.