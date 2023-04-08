Депутаты снова рассмотрят закон о рассылке повесток по почте. Доберутся и до «Госуслуг»?

Первые звоночки

В конце марта перед началом весеннего призыва появилась информация о том, что повестки в военкомат будут приходить призывникам не только в бумажном, но и в электронном виде. Первым об этом заявил представитель Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский — по его словам, оповещения о повестках будут приходить через портал «Госуслуги». В случае если технической возможности для этого не будет, повестку будут вручать «традиционным способом».

Позднее замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что рассылка повесток через портал «Госуслуги» будет приравнена к личному вручению, а удаление аккаунта или самого приложения будет считаться уклонением от службы в армии. Одновременно с этим функция удаления аккаунта на сайте «Госуслуг» исчезла (теперь это можно сделать только в МФЦ), а в Минцифры это объяснили «участившимися случаями взлома личных кабинетов».