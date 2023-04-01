Видео с бабушкой-фотографом собрало миллионы просмотров — мы узнали, кто она такая

Популярность в соцсетях добавила и новых хлопот — к женщине выстроилась очередь из журналистов, желающих поговорить и узнать подробности ее биографии и секреты неиссякаемого оптимизма.



Галина Константиновна никому не отказывает в интервью и с удовольствием общается с людьми. Почитайте правила жизни самого необычного фотографа Краснодара.

