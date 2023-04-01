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Видео с бабушкой-фотографом собрало миллионы просмотров — мы узнали, кто она такая

История 82-летней женщины, которая стала звездой соцсетей

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Видео: Егоров Никита, Владислав Шитюк / Городские порталы

Трогательное видео с пожилой женщиной с фотоаппаратом, случайно снятое на одной из улиц Краснодара, стало невероятно популярным и собрало миллионы просмотров в интернете. Посмотрите эти кадры в видеосюжете наших коллег из 93.RU, который опубликован чуть выше.

«Бабушка-фотограф», как прозвали героиню в соцсетях, оказалась заслуженным деятелем искусств Кубани и членом Союза художников России Галиной Забелиной. 40 лет она преподавала в Кубанском государственном университете живопись и занималась фотографией.

Несмотря на годы и недуги, Галина Константиновна сохраняет бодрость духа и оптимизм. В свои 82 года она готова часами гулять по городу и его окрестностям, чтобы искать новое в привычных пейзажах и фотографировать красоту окружающего мира.

Популярность в соцсетях добавила и новых хлопот — к женщине выстроилась очередь из журналистов, желающих поговорить и узнать подробности ее биографии и секреты неиссякаемого оптимизма.

Галина Константиновна никому не отказывает в интервью и с удовольствием общается с людьми. Почитайте правила жизни самого необычного фотографа Краснодара.

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