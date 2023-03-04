«Зарплаты тут 135–300 тысяч рублей». Красавица из России призналась, сколько люди зарабатывают и тратят в Дубае

— Это миф, что в Дубае все богатые. Конечно, больше всех зарабатывают граждане Эмиратов, у них минимальная зарплата будет 20 тысяч дирхамов (390 тысяч рублей. — Прим. ред.). Здесь хоть и нет налогов, но косвенно они выплачиваются туристами и мигрантами. Страна хорошо поддерживает своих граждан, — отмечает девушка. — Следующие по уровню дохода и востребованности — европейцы, американцы, особенно если это хорошие специалисты, они будут много зарабатывать. Россияне, наверное, идут на третьем месте и тоже считаются высокооплачиваемыми сотрудниками. Русские девушки покоряют своей красотой, в каждом ресторане есть хотя бы одна работница, говорящая по-русски.

