«Зарплаты тут 135–300 тысяч рублей». Красавица из России призналась, сколько люди зарабатывают и тратят в Дубае

Яна Грожан родилась в небольшом городке на Урале и за 22 года успела несколько раз поменять место жительства. Год назад она была в Москве вместе с мужем-французом Маттисом, но после начала спецоперации им пришлось уехать во Францию.
В Европе Яна и Маттис задержались всего на несколько месяцев, сейчас они живут в ОАЭ. Девушка рассказала о плюсах и минусах переезда в Дубай и о сложностях, с которыми сталкиваются мигранты. Яна развеяла миф о том, что в Эмиратах все богатые. Подробности — в видеосюжете, который опубликован чуть выше.
В среднем, как отметила Яна Грожан, зарплаты в ОАЭ варьируются от 7 до 15 тысяч дирхамов (135–300 тысяч рублей). Этого обычно хватает. Около
По словам Яны, в Дубае 80% населения находится за чертой бедности — в основном это индусы, филиппинцы, пакистанцы. Они приезжают на заработки и живут на пределе, при этом выкраивая деньги, чтобы отправить семьям на родину.
— Это миф, что в Дубае все богатые. Конечно, больше всех зарабатывают граждане Эмиратов, у них минимальная зарплата будет 20 тысяч дирхамов (390 тысяч рублей. — Прим. ред.). Здесь хоть и нет налогов, но косвенно они выплачиваются туристами и мигрантами. Страна хорошо поддерживает своих граждан, — отмечает девушка. — Следующие по уровню дохода и востребованности — европейцы, американцы, особенно если это хорошие специалисты, они будут много зарабатывать. Россияне, наверное, идут на третьем месте и тоже считаются высокооплачиваемыми сотрудниками. Русские девушки покоряют своей красотой, в каждом ресторане есть хотя бы одна работница, говорящая по-русски.
Главная проблема, которую для себя после переезда отметила Яна, — дорогая и не всегда качественная медицина.
— В Дубае болеть нельзя. Каждую минуту ты думаешь, сколько денег заработал, а сколько потерял, — признается девушка.
Ранее наши коллеги из Е1.RU публиковали историю Яны.